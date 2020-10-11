影／國慶連假國道目前大致順暢 林佳龍感謝工作人員

今天是國慶連假最後一天，交通部長林佳龍關心收假日的高速公路交通狀況，一早到高速公路局北區交通控制中心視察，並帶早餐慰勞值班同仁辛勞。部長說，這次連假疏運順暢，目前車流量狀況良好，沒有紫爆情形，感謝國人配合疏運措施，同時感謝交通相關工作人員撐起台灣人的日常。

林佳龍指稱，早上還不能幫分流疏運措施打分數，因為時間還早，由於收假期間，特定路段仍會相對壅塞，還是要嚴陣以待。連假過後，交通部會檢討從端午、中秋、國慶連假疏運措施，其中公共運輸和匝道封閉等分流措施，都有發揮一定效果，感謝用路人忍一時不便，共同維持交通順暢。

至於後疫情時期的公共運輸，林佳龍說，7月前疫情確實衝擊公共運輸，運量大約減少三分之一，不過8月以後就陸續恢復，高鐵和台鐵都恢復到去年水準，國道客運也恢復將近9成。東部往返的國道客運，這次連假推出半假優惠，未來連假首日和最後一天，交通部預計會試辦更優惠票價，鼓勵民眾搭乘。

而連假期間國道五號大客車專用道的車輛有增加趨勢，一輛車載運量就能抵10輛自用車，這是交通疏運改善的重要原因。不過林佳龍指出，大眾運輸搭載率還有很大的進步空間，未來西部雙鐵會致力推出優惠票價和增加班次，請民眾多加利用。