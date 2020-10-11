嬰出生10天染沙門氏菌 家長餵食沒洗手釀禍

林口長庚近期收治3名1歲以下嬰兒因嚴重沙門氏菌腸炎住院，其中一人出生才10天，性命垂危。研究發現，沙門氏菌常在豬肉、雞肉等未煮的肉品驗出，家長餵食嬰孩應徹底洗手。

林口長庚醫院今天發布新聞稿指出，近期收治3名1歲以下的嬰兒因嚴重沙門氏菌腸炎而住院的個案，其中年紀最小僅出生10天，並產生壞死性腸炎、腸穿孔、腹膜炎以及敗血症等併發症，性命垂危，所幸經過治療，病況都穩定下來。

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵上午受訪表示，沙門氏菌腸炎好發於夏天，每年7月到10月是沙門氏菌感染盛行的季節，通常是因生食或吃了未煮熟受污染的食物製品或水所引起，大都以急性腸胃發炎表現。5歲以下幼兒是好發族群，尤其是1歲以下嬰幼兒最常見。

邱政洵說，今年因2019冠狀病毒疾病盛行，大家都很注意呼吸道健康和衛生習慣，但食源性的傳染病，如沙門氏菌感染卻沒有減少，顯示飲食衛生安全可能有被忽略。

林口長庚醫院近期就收治3名1歲以下嬰兒感染沙門氏菌致嚴重腸炎；邱政洵表示，長庚醫院研究團隊歷經3年多的追蹤並運用基因體比對研究方法，針對近年來台灣沙門氏菌感染疫情深入探討，發現沙門氏菌更常在豬肉、雞肉等未經烹煮的肉品上驗出，再由這些肉品直接或間接造成一般人的感染。

此外，雞、鴨等家禽是沙門氏菌的主要宿主之一，因此不僅會污染蛋殼，也可能侵犯到蛋本身，所以吃生蛋或半熟蛋，就有可能遭受感染。

嬰幼兒主要的營養來源是母乳或配方奶，為何也會有沙門氏菌感染；邱政洵說，長庚研究團隊藉由問卷調查進行感染沙門氏菌與未感染者的對照研究，結果發現，感染的孩童，家長常在傳統市場買肉品，且回家處理完肉品後，沒有徹底清潔雙手，或處理肉類和水果蔬菜的砧板和刀具沒有分開使用，造成其他食材和廚房環境污染。

邱政洵表示，當家長用了帶菌的手或在帶菌的環境下調製配方奶，或是準備副食品給幼童吃，就有可能沾上沙門氏菌，導致嬰幼兒得到沙門氏菌感染。

一般病患在感染沙門氏菌後約6至72小時會有發燒、噁心、嘔吐、頭痛、腹部絞痛和腹瀉等症狀，有時糞便會帶有黏液和血絲便等，常常嚇壞不少患者和家屬。所幸一般健康的成人和年齡較大兒童發生沙門氏菌腸炎大多會自行痊癒，症狀也僅持續10天或更短的時間，致死率很低。

邱政洵表示，但若是嬰幼兒、老年人或免疫功能低下者感染此菌，則可能產生非常嚴重的併發症，如敗血症、肺炎、骨髓炎、腦膜炎或是腸穿孔等，未及時救治可能會有生命危險。

林口長庚紀念醫院新生兒科主治醫師李建忠、兒童感染科主治醫師蔡安黎提醒，家長應加強洗手，尤其是烹調食物與用餐前，包含餵食嬰幼兒之前，務必洗手；購買肉品回家應立即處理，並以適度溫度保存。砧板、刀具應區分生熟食外，也要區分肉品與蔬果類專用。

此外，雞蛋、肉品應徹底煮熟後再食用，避免使用未消毒或未煮過的水源如井水或礦泉水等。嬰幼兒若有嘔吐、腹瀉或發燒等病徵應儘速就醫。