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陽明山60歲阿嬤級丹桂開出橙黃花朵 賞花期僅7天

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
陽明山栽種多年、台灣不多見的丹桂開出橙黃花朵，花期僅3至7天。圖／北市公園處提供
陽明山栽種多年、台灣不多見的丹桂開出橙黃花朵，花期僅3至7天。圖／北市公園處提供

秋意到來，陽明山栽種多年、台灣不多見的丹桂開出橙黃花朵。台灣天氣炎熱，較常看見的為四季桂，但金桂及丹桂怕熱，少能在都市尋找其蹤跡。近日天氣轉涼，陽明山一棵樹齡超過60年的阿嬤級丹桂也將進入盛花期，觀賞期僅3至7天，想欣賞民眾手腳要快。

北市公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，今年秋天較為涼爽，一般常見的四季桂已花開滿樹，儘管四季桂花朵小巧，需費眼力尋找，但甜甜的香味撲鼻讓人可循著花香找到。

若想看到特別的桂花，陽明公園蘭亭有一棵樹齡超過60年、樹幹直徑約50餘公分的阿嬤級丹桂，最近將進入盛花期，因丹桂需足夠生長空間，為保護這棵阿嬤丹桂，還設置區隔避免遊客踩踏其根部。

公園處長陳榮興指出，桂花依花色分有金黃色的金桂、花色較為潔白的銀桂與四季桂、花色橘紅的丹桂等，因台灣氣候較炎熱，較常見到四季桂，少見怕熱金桂及丹桂的芳蹤，陽明山區氣候較冷涼，公園可看到難得一見丹桂的身影，但花期僅3至7天，想欣賞民眾動作要快。

陳榮興說，丹桂別名狀元紅、紅桂，樹幹分枝性強且分枝點低，花朵外觀近人但味道強烈，開花時芬芳撲鼻，香飄甚遠，每枝條簇生的花朵也比一般桂花多，且香味更濃郁，其樹齡可達數十年，還可製作成桂花糕、桂花糖和桂花酒等。

公園處表示，除了陽明公園外，鄰近的陽明書屋也有種植丹桂；花卉試驗中心園區有野薑花、四季桂、穗花棋盤腳、蕨類溫室及秋海棠溫室的藍薑等季節草花盛開，還有旅人蕉、苔蘚地毯、水池等景點。

陽明山有一顆樹齡超過60歲的阿嬤級丹桂。圖／北市公園處提供
陽明山有一顆樹齡超過60歲的阿嬤級丹桂。圖／北市公園處提供
除了丹桂盛開外，花卉試驗中心園區的野薑花等季節花草也盛大綻放。圖／北市公園處提供
除了丹桂盛開外，花卉試驗中心園區的野薑花等季節花草也盛大綻放。圖／北市公園處提供
為保護阿嬤丹桂，園區設置區隔避免遊客採踏其根部。圖／北市公園處提供
為保護阿嬤丹桂，園區設置區隔避免遊客採踏其根部。圖／北市公園處提供

阿嬤 陽明山

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