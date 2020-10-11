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把握連假尾巴 風景區、遊樂區附近路段今易塞車

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國慶連假最後一天，預估風景區附近路段將會壅塞。本報資料照片
國慶連假最後一天，預估風景區附近路段將會壅塞。本報資料照片

今天為國慶連假最後一天，交通部公路總局表示，國內各大風景區及鄰近遊樂區路段上午開始車多壅塞，呼籲民眾注加強注意。

景點壅塞路段包括，台2線福隆至瑞濱、關渡­至淡水、萬里至大武崙，台3線大溪、台1線水底寮至楓港、台9線礁溪及蘇花公路與南迴公路，還有快速公路台61線鳳鼻至香山路段及竹南北上路段、台65線至國道3號土城交流道路段、台64線東行至國3中和交流道及西行至國1五股交流道路段、台86線歸仁交流道段等，預估上午9時起陸續會有局部車多或壅塞情形。

公路總局呼籲，民眾多加利用幸福公路App、警廣，以及沿線CMS資訊，以即時掌握相關交通路況。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，本次共14家業者89條國道客運重點疏運路線，於109年10月8日至109年10月11日，享平日優惠票價或原票價85折優惠。國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外），另本次國慶連假持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠。

國道客運 高鐵 國慶

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