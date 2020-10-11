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收假了！國5北上頭城段1968亮紅燈 預估11點湧車潮
國慶連假最後一天，國道5號北上頭城至坪林約30k至26k處，今早在1968即時路況APP中亮起紅燈，車流量較大，目前最低時速僅22公里，不過雪隧內則大致順暢。坪林交控中心表示，8點已啟動匝道儀控，目前仍是常綠燈通行，預估11點湧現車潮，屆時將啟動頭城匝道、宜4匝道及主線儀控，實施燈號管制。
坪林交控中心說明，在開啟主線儀控之前，須觀察雪隧前回堵狀況，若回堵到頭前收費站約26.5至30K處，即會啟動主線儀控，後續視壅塞狀況，於宜蘭、羅東、蘇澳啟動儀控。
坪林交控中心表示，目前國5北上頭城至坪林約30K至26K處車潮較多，速度較慢，雪隧內則大致順暢，將從下午兩點啟動高乘載管制，持續到晚間9點。另由於今年國慶連假天氣不是很好，總體車潮較往年少，今天北上車流從中午11點開始湧現，大約傍晚即會消解，高乘載管制也有望提前結束。
高公局提醒，國道故障車輛多屬缺水、缺油、溫度過高、沒電、爆胎及無法啟動等問題，用路人開車行駛高速公路前，應檢查車輛，避免出外旅遊掃興而歸。
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