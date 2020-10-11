快訊

國慶日台灣藝人噤聲 邰智源霸氣發文「國家生日為什麼不能講」

最保命的一塊肌！每日10分鐘呼吸肌運動 防老後嗆咳與吸入性肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收假了！國5北上頭城段1968亮紅燈 預估11點湧車潮

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
國道5號頭城北上匝道湧現車潮。圖／翻攝自1968APP
國道5號頭城北上匝道湧現車潮。圖／翻攝自1968APP

國慶連假最後一天，國道5號北上頭城至坪林約30k至26k處，今早在1968即時路況APP中亮起紅燈，車流量較大，目前最低時速僅22公里，不過雪隧內則大致順暢。坪林交控中心表示，8點已啟動匝道儀控，目前仍是常綠燈通行，預估11點湧現車潮，屆時將啟動頭城匝道、宜4匝道及主線儀控，實施燈號管制。

坪林交控中心說明，在開啟主線儀控之前，須觀察雪隧前回堵狀況，若回堵到頭前收費站約26.5至30K處，即會啟動主線儀控，後續視壅塞狀況，於宜蘭、羅東、蘇澳啟動儀控。

坪林交控中心表示，目前國5北上頭城至坪林約30K至26K處車潮較多，速度較慢，雪隧內則大致順暢，將從下午兩點啟動高乘載管制，持續到晚間9點。另由於今年國慶連假天氣不是很好，總體車潮較往年少，今天北上車流從中午11點開始湧現，大約傍晚即會消解，高乘載管制也有望提前結束。

高公局提醒，國道故障車輛多屬缺水、缺油、溫度過高、沒電、爆胎及無法啟動等問題，用路人開車行駛高速公路前，應檢查車輛，避免出外旅遊掃興而歸。

國道5號北上頭城至坪林約30K至26K處，今早在1968即時路況APP中亮起紅燈。圖／翻攝自1968APP
國道5號北上頭城至坪林約30K至26K處，今早在1968即時路況APP中亮起紅燈。圖／翻攝自1968APP
國道5號北上雪隧洞口前車流。圖／翻攝自1968APP
國道5號北上雪隧洞口前車流。圖／翻攝自1968APP
國道5號北上雪隧內大致順暢。圖／翻攝自1968APP
國道5號北上雪隧內大致順暢。圖／翻攝自1968APP

坪林 高乘載管制 雪隧

延伸閱讀

國慶連假最後一天哪裡去？借書看電影還可拿大獎

收假了！國道一號新竹路段上午8點尚未見車潮

高雄沒慶國慶？ 陳其邁：健走和駁二音樂會大家都喜歡

國慶連假第2天 新北未出現塞車狀況

相關新聞

陽明山60歲阿嬤級丹桂開出橙黃花朵 賞花期僅7天

秋意到來，陽明山栽種多年、台灣不多見的丹桂開出橙黃花朵。台灣天氣炎熱，較常看見的為四季桂，但金桂及丹桂怕熱，少能在都市尋...

出生率國安危機 國慶寶寶最懂

昨天是國慶日，全台各地都有國慶寶寶誕生，大台北地區各醫院產房迎接新生兒逾卅名，但不少婦產科醫師感嘆，廿多年前，大台北國慶...

將接連出現3颱？ 吳德榮：第2個擾動間接影響台灣天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周先後有3個熱帶擾動，在南海發展，對台灣皆無直...

雙十接生 愈來愈多醫院抱蛋

過去不少產期接近雙十國慶的孕婦，都希望能生「國慶寶寶」，孩子生日容易記，也具普天同慶之意，不過近年來，國慶寶寶熱潮退燒，...

本周濕涼 沿海防巨浪

今天是連假收假日，氣象局指出，未來一周受東北風影響，北部及東北部地區天氣稍涼，且下雨機率高，要到周六過後才逐漸穩定。至於...

雙鐵客運 運量暴跌

受到新冠肺炎疫情影響，公路客運、雙鐵等大眾交通工具運量備受衝擊，即便是國旅大爆發，運量依舊「回不去」。根據交通部統計，今...

不斷更新／國道9地雷路段 國5北返雪隧出現回堵車流

（10:30更新）

收假了！國5北上頭城段1968亮紅燈 預估11點湧車潮

國慶連假最後一天，國道5號北上頭城至坪林約30k至26k處，今早在1968即時路況APP中亮起紅燈，車流量較大，目前最低...

海象不佳 航港局今取消布袋往馬公等19船班

受天氣影響海象不佳，交通部航港局宣布，今天有19航班取消，布袋—馬公為最大宗，提醒旅客注意。

國5北上路段雪隧前回堵3.5公里 部分路段時速10公里

國慶連假最後一天，國5北上路段上午開始出現回堵，雪隧前塞車長龍約3.5公里，部分路段最低時數只有10公里，下午2點到晚上...

把握連假尾巴 風景區、遊樂區附近路段今易塞車

今天為國慶連假最後一天，交通部公路總局表示，國內各大風景區及鄰近遊樂區路段上午開始車多壅塞，呼籲民眾注加強注意。

法鼓山水陸法會首度採實名制 海外可線上共修

配合防疫，11月21至28日舉行的2020年法鼓山大悲心水陸法會，將首度採用「實名制」。法鼓山指出，本屆水陸法會僅於台灣...

熱門新聞

「為什麼一定我飛的？」誤傳星宇降落沒飛好 K董張國煒怒了：你來飛看看

心理測驗／薰衣草還是米色？選色測試你的戀愛傾向

中南部入夜轉涼 彭啟明：颱風最快明天生成

2020衰夠了！2021最好運4星座 天蠍賺錢、巨蟹熬出頭

將接連出現3颱？ 吳德榮：第2個擾動間接影響台灣天氣

準備收假囉！氣象局：北部、東北部未來一周下雨機率大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。