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今天起東北部、東部降雨範圍擴大 局部地區可能大雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天起在東北部、東半部容易有短暫陣雨機會，降雨範圍擴大。本報資料照片
今天起在東北部、東半部容易有短暫陣雨機會，降雨範圍擴大。本報資料照片

蓮花颱風今天凌晨2時生成，中央氣象局說，朝越南接近，對台灣無影響。天氣風險管理開發公司天氣分析師謝孟格說，蓮花颱風未來路徑往西移動，將於今天下午登陸越南，距離台灣遙遠、無影響。

近期在南海一帶很不平靜，除了蓮花颱風，她說，今天菲律賓到南海海域另有一低壓系統逐漸發展，目前環流建立的還不明顯，其系統逐漸往西、朝海南島前進，對台灣沒有直接影響，但外圍水氣將從東南方移入，加上東北風吹拂，今天起在東北部、東半部容易有短暫陣雨機會，降雨範圍擴大，從北海岸延伸到宜蘭花蓮，降雨的時間也比較頻繁，有局部地區達大雨等級的機會。

謝孟格說，本周的中後期後菲律賓可能還有低壓擾動發展，但距離台灣更遙遠，仍往西朝越南穿越南海的機率高，不過時間還久，是否成颱還有待觀察。

預計類似天氣將持續到周三，她說，其餘各地則是維持多雲到晴，尤其越往南天氣越好，高溫可達29-31度，中午感受微熱，而入夜後依舊是涼爽溫度，約21-24度。等到周三後台灣附近水氣減少，天氣型態恢復較單純的東北風環境，北台灣天氣仍多雲時陰偶爾飄雨，溫度將逐漸降低，秋意濃厚的天氣型態。

越南 南海

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