快訊

將接連出現3颱？ 吳德榮：第2個擾動間接影響台灣天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不斷更新／國道9地雷路段 北返建議上午就出發

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國慶連假國道交通疏運措施。圖／取自高速小飛力臉書
國慶連假國道交通疏運措施。圖／取自高速小飛力臉書

（07:10更新）

今天是國慶連假收假日，目前國道各路段交通順暢。

高速公路局預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人上午時段出發。

相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

新竹 國道 高乘載管制

延伸閱讀

塞車地雷引爆 國道中部南下部分路段時速40公里

國慶連假墾丁又一房難求 熱門塞車地雷報你知

匝道儀控放行僅4秒挨批「製造順暢假象」 交通部說話了

中秋連假墾丁一房難求 連假塞車地雷報你知

相關新聞

出生率國安危機 國慶寶寶最懂

昨天是國慶日，全台各地都有國慶寶寶誕生，大台北地區各醫院產房迎接新生兒逾卅名，但不少婦產科醫師感嘆，廿多年前，大台北國慶...

將接連出現3颱？ 吳德榮：第2個擾動間接影響台灣天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周先後有3個熱帶擾動，在南海發展，對台灣皆無直...

雙十接生 愈來愈多醫院抱蛋

過去不少產期接近雙十國慶的孕婦，都希望能生「國慶寶寶」，孩子生日容易記，也具普天同慶之意，不過近年來，國慶寶寶熱潮退燒，...

本周濕涼 沿海防巨浪

今天是連假收假日，氣象局指出，未來一周受東北風影響，北部及東北部地區天氣稍涼，且下雨機率高，要到周六過後才逐漸穩定。至於...

雙鐵客運 運量暴跌

受到新冠肺炎疫情影響，公路客運、雙鐵等大眾交通工具運量備受衝擊，即便是國旅大爆發，運量依舊「回不去」。根據交通部統計，今...

不斷更新／國道9地雷路段 北返建議上午就出發

（07:10更新）

收假了！國道一號新竹路段上午8點尚未見車潮

今天是國慶連假最後一天，為北返車潮最大量的一天，據高公局預測，國道一號北上新竹系統至竹北路段為地雷易塞路段；不過，今天上...

蓮花颱風生成！ 沿海慎防長浪威脅

蓮花颱風生成。中央氣象局說，原位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風蓮花，中心位置在胡志明市東北方...

雙鐵客運吸自駕客 學者促推家庭套票

受到疫情影響，公路客運、雙鐵載客量都大幅下滑，反倒是自駕民眾越來越多。學者建議，不僅雙鐵應該要增加運能外，交通部也應考慮...

準備收假囉！氣象局：北部、東北部未來一周下雨機率大

明天是連假收假日，氣象局指出，未來一周受東北風影響，北部及東北部地區天氣稍涼，且下雨機率高，要到周六過後才逐漸穩定。至於...

防疫生活打趴日本化妝品銷售 卻讓麵粉、鬆餅粉逆勢熱銷

日本防疫新生活下，零售業的勝利組、失敗組跟著大洗牌。口紅、腮紅等化妝品與提神營養飲料銷售慘跌；消毒殺菌產品、口罩等熱銷不必說，市場調查還發現，鬆餅粉、食用香精等賣得嚇嚇叫，也跟疫情有關。

明天收假日！北返車潮最大量 國5恐早上9點開始塞

國慶連續假期第2天，高公局說，除今天上午國1北向內湖-五堵、下午國1南向大華系統-汐止、北向竹北至湖口、國5北向頭城-坪...

熱門新聞

「為什麼一定我飛的？」誤傳星宇降落沒飛好 K董張國煒怒了：你來飛看看

他每天2杯超商咖啡大呼花錢又難戒 網友給出中肯建議

心理測驗／薰衣草還是米色？選色測試你的戀愛傾向

中南部入夜轉涼 彭啟明：颱風最快明天生成

2020衰夠了！2021最好運4星座　天蠍賺錢、巨蟹熬出頭

準備收假囉！氣象局：北部、東北部未來一周下雨機率大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。