不斷更新／國道9地雷路段 北返建議上午就出發

日本防疫新生活下，零售業的勝利組、失敗組跟著大洗牌。口紅、腮紅等化妝品與提神營養飲料銷售慘跌；消毒殺菌產品、口罩等熱銷不必說，市場調查還發現，鬆餅粉、食用香精等賣得嚇嚇叫，也跟疫情有關。

2020-10-10 19:47