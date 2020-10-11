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將接連出現3颱？ 吳德榮：第2個擾動間接影響台灣天氣

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蓮花颱風向西行進，今天傍晚將登陸越南。此外，圖右的氣象局區域模式模擬明晚8時，第二個熱帶擾動已通過呂宋島、進入東沙島南方海面；未來向海南島前進，亦有發展成颱風的機率；台灣東側水氣因此增多。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蓮花颱風向西行進，今天傍晚將登陸越南。此外，圖右的氣象局區域模式模擬明晚8時，第二個熱帶擾動已通過呂宋島、進入東沙島南方海面；未來向海南島前進，亦有發展成颱風的機率；台灣東側水氣因此增多。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周先後有3個熱帶擾動，在南海發展，對台灣皆無直接影響。

他說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，在西沙島南方海面的熱帶低壓已發展為第15號颱風蓮花，向西行進，今傍晚將登陸越南，與台灣距離遠、無影響。

此外，他說，氣象局區域模式與歐、美模式皆模擬明天晚上8時，第二個熱帶擾動已通過呂宋島、進入東沙島南方海面；未來向海南島前進，亦有發展成颱風的機率；雖對台灣無直接影響，但間接使今天至周二台灣東側水氣增多、增加降雨。

吳德榮說，歐、美模式更模擬，周四至周六第三個熱帶擾動，通過菲律賓中部進入南海，向西前往越南，亦有發展成颱風的機率；但距離台灣更遙遠，不管是否成颱皆不致影響台灣的天氣變化。

他說，今天至周二第二個熱帶擾動將通過呂宋島進入南海，間接使台灣東側水氣逐漸增多。東半部降雨機率提高，局部地區並有較大降雨；桃園以北仍有局部短暫雨，新竹以南則為多雲時晴。各地氣溫略回升，白天北舒適、中南微熟，各地早晚仍偏涼；今天北部21至29度、中部20至33度、南部21至34度、東部21至31度。

周三至周六台灣東側水氣減少，但受東北風影響，桃園以北及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南則是晴朗穩定的天氣。各地氣溫稍下降。

南海 颱風 吳德榮

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