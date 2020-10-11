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蓮花颱風生成！ 沿海慎防長浪威脅

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
目前太平洋地區有兩個颱風，包括日本附近的輕度颱風昌鴻，以及今天凌晨2時生成的輕度颱風蓮花。圖／取自氣象局網站
目前太平洋地區有兩個颱風，包括日本附近的輕度颱風昌鴻，以及今天凌晨2時生成的輕度颱風蓮花。圖／取自氣象局網站

蓮花颱風生成。中央氣象局說，原位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風蓮花，中心位置在胡志明市東北方650公里海面上（鵝鑾鼻西南方1300公里海面上），以每小時17公里速度，向西進行。

目前太平洋地區有兩個颱風，包括日本附近的輕度颱風昌鴻，以及蓮花颱風。對台灣天氣都沒有影響。

中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東北部及東部沿海地區有長浪發生的機率，上午4時宜蘭蘇澳、花蓮觀測到浪高2米左右的長浪。

今、明兩天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；今天白天桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

晚起至明天東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

今天台南以北、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東北部及東部沿海地區有長浪發生的機率。

颱風 氣象局

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