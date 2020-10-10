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流感疫情11月下旬增溫 教部籲及早接種流感疫苗

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
公費流感疫苗今年提供三廠牌共603萬劑。 圖／聯合報系資料照片
公費流感疫苗今年提供三廠牌共603萬劑。 圖／聯合報系資料照片

我國流感疫情每年自11月下旬升溫，12月至隔年3月為流行高峰期。教育部表示，提醒學校教職員生，除平時應維持健康生活形態，提升免疫力，也應留意自身健康狀況。如出現類流感症狀，應盡速配戴口罩就醫，並落實生病在家休息，不上班、不上課、勤洗手等措施，學校也應注意教室空氣流通，以防呼吸道傳染疾病傳播。

流感病毒是經由飛沫及接觸傳染，會引起發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等症狀，人潮擁擠處易快速傳播。依據疾病管制署監測資料顯示，國內流感疫情去年12月24日宣布進入流行期，目前雖處低水平，惟近期時序進入秋季，日夜溫差大，且新冠肺炎症狀與類流感相似，不可輕忽。

教育部國教署說，教職員生平時應落實手部衛生，並做好咳嗽禮節，打噴嚏時應使用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；出入人潮聚集的公共場所，若無法與他人保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離時，要戴口罩並養成勤洗手習慣。若出現發燒、咳嗽等症狀，需戴上口罩儘速就近就醫，落實生病在家休息，避免疫情傳播。

按疾管署今年流感疫苗接種計畫，公費流感疫苗10月5日開打，台灣歷年來流感疫情多自11月下旬開始升溫，年底至隔年初達到高峰，一般持續到農曆春節，隔年2、3 月後趨緩。教育部表示，接種疫苗後需一段時間產生保護力，故建議高風險及高傳播族群在10月流感疫苗開打後，趁早接種疫苗，讓整個流感季都有疫苗保護力。

流感疫苗 疫情 教育部

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