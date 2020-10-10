準備收假囉！氣象局：北部、東北部未來一周下雨機率大

明天是連假收假日，氣象局指出，未來一周受東北風影響，北部及東北部地區天氣稍涼，且下雨機率高，要到周六過後才逐漸穩定。至於南海一帶的熱帶性低氣壓還有待觀察，不排除生成颱風，但未來路徑是從中南半島登陸，對台灣沒有直接影響。

氣象局預報員陳建安表示，未來一周受到東北風影響，分成兩個階段，第一區間是明天晚上到下周三，除了東北風，同時受到菲律賓東側低壓系統影響，台灣附近水氣增加，東半部及恆春半島將有短暫陣雨，並可能發生局部大雨，大台北地區及桃園雲量偏多，偶有降雨，但雨勢不會太大，午後南部及中部山區則有局部短暫陣雨。

第二個區間為下周四至周六，陳建安說，這個階段就回到只受東北風影響，北部、東半部降大雨的機率轉小，中南部則多雲偶有陽光。

氣溫部分，陳建安指出，接下來一周氣溫舒適、有涼意，低溫在22至25度間，北台灣高溫有25至28度，中南部及花東可到30至33度，尤其是中南部，日夜溫差較大。

陳建安也提醒，這兩天到海邊要格外留意，台南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8到9級的強陣風，風力強勁，且基隆北海岸、宜花沿海地區有長浪發生機率，浪高達3、4公尺。

至於南海的熱帶性低氣壓，陳建安說，不排除有發展為輕度颱風的可能性，但仍需持續觀察，該熱帶性低氣壓朝中南半島前進，對台灣沒有直接影響。