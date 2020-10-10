明天收假日！北返車潮最大量 國5恐早上9點開始塞

國慶連續假期第2天，高公局說，除今天上午國1北向內湖-五堵、下午國1南向大華系統-汐止、北向竹北至湖口、國5北向頭城-坪林等路段車多壅塞外，其他路段大致順暢。不過，傍晚過後，陸續湧現北返車潮，國5頭城─坪林等路段一度時速不到40公里。由於明天是收假日，國1北向路段多從下午3點起湧現車潮，國5更可能從早上9點就開始壅塞到傍晚7點過後。

高公局表示，今天下午發生兩起車禍，包括12點58分，國3南向44公里處發生1輛小客車與1小貨車追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵2公里；16點02分國1北向290.5公里處發生1貨櫃車與1輛小客車追撞，造成後方車流回堵6公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

關於明天連假收假日的路況，高公局預估國道交通量為113百萬車公里，會是平日年平均(87百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均1.5倍。

高公局預判，明天壅塞路段將出現在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量在上午時段出發。

根據高公局預側，明天北部地區北向部分，國1新竹至湖口、國3關西至大溪從下午3點開始出現車潮，傍晚就可紓解，國5宜蘭至坪林路段，則是從早上9點一路塞車到傍晚7點，車流才會舒緩。

中部地區，國3北向大山至香山路段預計下午3點開始湧現車流，傍晚紓解、國1北向西螺至埔鹽系統，則是早上11點出線車潮，也是傍晚過後，就會紓解。南部地區，國10西向仁武至左營路段，車潮出現時間為下午3點至晚上8點。

【中央社／台北10日電】

明天是國慶連假收假日，高速公路局預估國道9個路段易塞，主要在午後北向路段。

高公局說，今天國道除上午國1北向內湖-五堵；下午國1南向大華系統-汐止、北向竹北至湖口、國5北向頭城-坪林等路段壅塞外，其他路段大致順暢，下午多處塞車是因事故造成回堵。

高公局預估明天國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.3倍，有9處路段易塞車。

明天國道易壅塞的時段及路段如下：

一、國道1號：北向下午3時傍晚6時，西螺-埔鹽系統及南屯-后里；下午4時至傍晚6時，新竹系統-竹北，行車時間都是平日4倍。 二、國道3號：北向下午4時至傍晚6時，關西-大溪及大山-香山，行車間平日4倍；竹山-中興及霧峰系統-霧峰，行車時間平日3倍。 三、國道5號：北向上午10時至晚間8時，宜蘭-坪林，行車時間平日7倍。 四、國道6號：西向下午4時傍晚6時，舊正-霧峰系統，行車時間平日3倍。