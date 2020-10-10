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高難度降落... 馬祖南竿機場將裝設攔阻系統 輔助煞停

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
圖為馬祖南竿機場。 圖／聯合報系資料照（記者胡瑞玲攝影）
圖為馬祖南竿機場。 圖／聯合報系資料照（記者胡瑞玲攝影）

受氣候、地形因素影響，再加上馬祖南竿機場跑道較為窄短，飛行員必須精準操作，才能降落在預設觸地區域。為提升飛機降落的安全性，交通部民航局著手規劃在南竿機場跑道建置攔阻系統（EMAS），輔助飛機煞停，目前正在編列預算，順利的話，預計2022年開始執行，可望在2024年完工。

唯一一家經營馬祖航線的立榮航空指出，南北竿機場周邊地障及臨近海岸所帶來的霧氣，影響機場起降，且受限腹地，跑道長度及寬度都比台灣本島機場來得窄短，飛行員必須精準控制好飛機的速度、下滑道的維持、下降率高低及飛機姿態，降落在預設的觸地區域，並在跑道的長度內停下來，航機操作必須相當謹慎。

尤其，南竿機場跑道長1580公尺，三面環海，且與海平面落差約72公尺。立榮航空說，南竿機場地形高低落差，機場地勢較海平面高約220呎，在風速及風向的擾動下，航機接近跑道頭時易受亂流影響，若遇過度激烈的亂流導致航機進場不穩定，就必須重飛來維持航機安全。

民航局官員表示，航空公司提案後，經民航局評估，選擇在南竿機場跑道兩端加裝攔阻系統，輔助飛機在跑道上煞停，有效攔截航機，讓航機受到地形及風速影響時，免於衝出跑道，增加安全度。

該官員說，民航局預計在今年提報計畫，目前正在編列預算，經費約3億多，預計從2022年開始執行相關設計、動工等，工期3年左右，最快可在2024年完工。

此外，民航局也已擬定北竿機場的10年改善計畫，也是從2022年開始執行，預計填海造陸增長跑道長度、建置儀器降落系統等，待北竿改造工程完善後，南北竿機場將合併，屆時會留下北竿機場。

機場 民航局 南竿

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