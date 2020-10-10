快訊

兒童餐、超商狂送塑膠玩具 難再利用成環境悲歌

少子化隱憂？ 台中多家醫院驚：今年國慶寶寶變少了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假第二天 公路總局：省道路況順暢

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導

公路總局指出，今天國慶日截至下午5時，省道主要路段台9線蘇花改、南迴改及台61西濱快速道路全線交通順暢，由於明天就是連假最後一天，旅次將以返回工作地為主，省道易壅塞路段多為主要幹道，並具明顯方向性，如台1線水底寮路段北向、台9線礁溪路段北向(接國道5號頭城交流道)、台9線蘇花路廊北向、台9線南迴公路南向等，提醒民眾出發前可先查詢「智慧化省道即時資訊服務網」，或下載「幸福公路App」依語音導引行駛。

公路總局說，已經規劃替代道路疏導，並請地方警力加強違規取締、交通管制，用路人可提前規劃返回行程，避開壅塞時段；另外，針對國道將湧現北返車潮，公路總局也配合高公局預估的11處國道易壅塞路段，規劃好替代道路，沿線設置導引牌面。

此外，為了鼓勵民眾多利用公共運輸工具前往宜花地區，除原本提供的國道客運優惠票價、台灣好行半價優惠及轉乘優惠，這次連假公路總局還新增了北花線來回票400元，相當於原票價的57折至63折優惠，客運業者也加碼提出乘車送咖啡，並延長北花線來回票價400元優惠至10月底。

公路總局亦協調宜花當地29家汽機車租賃業者，憑宜花國道客運乘車票根，租車可享最低65折優惠；乘客持北宜線或北花線同一客運公司的購票證明及租車憑證，回程客運可再退200元（租汽車）或100元（租機車）等。

公路總局指出， 明天收假日，北花線國道客運12時至20時、北宜國道客運路線17時至19時的預售票已售出逾半，其他時段則還有充裕座位。

國道客運 票價 替代道路

延伸閱讀

柿柿如意！國慶連假番路鄉柿子節登場來旅遊吃柿子

國慶連假第2天 新北未出現塞車狀況

國慶連假首日台灣設計展64萬人次參觀 創單日參訪紀錄

天涼適合泡湯 國慶連假六龜不老溫泉客滿

相關新聞

世界糧食計畫署獲諾貝爾獎 農委會祭3目標讓國人不挨餓

今年的諾貝爾和平獎昨晚出爐，由聯合國世界糧食計畫署（WFP）獲獎。農委會主委陳吉仲今天表示，此事讓農業工作者與有榮焉，農...

想生「國慶寶寶」還得挑醫院 寶寶自然敲門才有機會

今天是國慶日，不少爸媽想留個特別的紀念，替寶寶選個好「生日」，生個「國慶寶寶」，但台北市立聯合醫院婦幼院區婦產部主任林陳...

女神李聖經半年激瘦10公斤！4秘訣曝光，從不絕食開始

每每想要下定決心的減肥，就會遇見生日、節慶，讓人擋也擋不住的誘惑。看見別人的效果顯著，就會覺得自己根本就是減肥界的魯蛇，...

連假第二天 公路總局：省道路況順暢

公路總局指出，今天國慶日截至下午5時，省道主要路段台9線蘇花改、南迴改及台61西濱快速道路全線交通順暢，由於明天就是連假...

國慶壽星優惠入園99元 多位「國慶壽星」同遊劍湖山

配合國慶連假，劍湖山世界推出全台最優惠的方案，尤其雙十國慶壽星入園只需99元，今天吸引大批民眾到劍湖山一遊，人潮比平常的...

滴眼藥水治老花攏是假 下單前確認2重點防受騙

滴眼藥水治老花、喝茶治耳聾攏是假，違規網購廣告猖獗，許多產品常宣稱有神奇療效，吸引民眾購買，食藥署除呼籲民眾勿信，也提醒...

國慶禮盒「石虎米」 展現農民與石虎和平共存

「石虎米」是今年國慶禮盒中的禮品之一，林務局表示，石虎瀕臨絕種，預估數量約只剩468到669隻，未來100年滅絕的機率是...

國慶連假首日台灣設計展64萬人次參觀 創單日參訪紀錄

新竹市政府與中華電信合作以高科技大數據掌握台灣設計展參訪人次，市長林智堅說，中華電信即時人潮平台推估昨天新竹公園與舊城區...

不斷更新／國道午後避開9地雷路段 雪隧北返出現回堵車潮

北返車潮湧現，國5北上主線雪隧回堵長度1公里。

30年老菸槍！住院喘不過氣 90歲阿公挑戰戒菸成功

高齡90歲張姓老翁年輕時就抽煙，一抽就長達30多年，即使罹患慢性肺阻塞後，醫師勸說、家人懇求，還是不戒菸，最後因肺炎住院...

南鐵東移2抗爭戶盼留梯 鐵道局：評估不可行擇期拆除

台南市鐵路地下化計畫，迄今仍有3戶未完成點交，其中北區開元路11及13號拆遷戶要求保留既有樓梯，鐵道局今發新聞稿表示，經...

中南部入夜轉涼 彭啟明：颱風最快明天生成

今天是國慶日，天氣風險公司說，今天仍然受東北風影響，北部、東北部都是多雲到陰的天氣，早晚比較涼，要多留意保暖；特別是北海...

熱門新聞

「為什麼一定我飛的？」誤傳星宇降落沒飛好 K董張國煒怒了：你來飛看看

他每天2杯超商咖啡大呼花錢又難戒 網友給出中肯建議

中南部入夜轉涼 彭啟明：颱風最快明天生成

侯佩岑這腿長到極度不科學 和游宇潼帥氣美搭Max Mara

星宇班機檳城落地指數超標 是否重落地待確認

心理測驗／薰衣草還是米色？選色測試你的戀愛傾向

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。