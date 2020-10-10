連假第二天 公路總局：省道路況順暢

公路總局指出，今天國慶日截至下午5時，省道主要路段台9線蘇花改、南迴改及台61西濱快速道路全線交通順暢，由於明天就是連假最後一天，旅次將以返回工作地為主，省道易壅塞路段多為主要幹道，並具明顯方向性，如台1線水底寮路段北向、台9線礁溪路段北向(接國道5號頭城交流道)、台9線蘇花路廊北向、台9線南迴公路南向等，提醒民眾出發前可先查詢「智慧化省道即時資訊服務網」，或下載「幸福公路App」依語音導引行駛。

公路總局說，已經規劃替代道路疏導，並請地方警力加強違規取締、交通管制，用路人可提前規劃返回行程，避開壅塞時段；另外，針對國道將湧現北返車潮，公路總局也配合高公局預估的11處國道易壅塞路段，規劃好替代道路，沿線設置導引牌面。

此外，為了鼓勵民眾多利用公共運輸工具前往宜花地區，除原本提供的國道客運優惠票價、台灣好行半價優惠及轉乘優惠，這次連假公路總局還新增了北花線來回票400元，相當於原票價的57折至63折優惠，客運業者也加碼提出乘車送咖啡，並延長北花線來回票價400元優惠至10月底。

公路總局亦協調宜花當地29家汽機車租賃業者，憑宜花國道客運乘車票根，租車可享最低65折優惠；乘客持北宜線或北花線同一客運公司的購票證明及租車憑證，回程客運可再退200元（租汽車）或100元（租機車）等。

公路總局指出， 明天收假日，北花線國道客運12時至20時、北宜國道客運路線17時至19時的預售票已售出逾半，其他時段則還有充裕座位。