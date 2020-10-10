超熱血！長跑123公里攻雪山主峰 3886公尺辦升旗典禮
一群愛好長跑的健將組成「猴子兵團」，昨天上午從宜蘭火車站出發，靠雙腳長征123公里登上雪山峰頂，今天上午約8時許，17名成員順利攻頂，在海拔3886公尺處高唱國歌、國旗歌，慶祝國慶，影像回傳好友分享後，直呼猴子兵團「超熱血」！
猴子兵團大多為長跑好手，有多人都曾參與過24小時的長跑賽事，昨天17名來自全台各行各業的好手，在宜蘭火車站前集合後出發，展開這條「祝壽」之旅。雪山登山口約海拔2100公尺，主峰頂海拔高約3886公尺，17名長跑健將從平地出發，長跑登頂，困難程度不輸超級馬拉松。
由於山上無路燈引路，成員摸黑上山，凌晨2時許陸續抵達雪山登山口，稍作休整後繼續行程，約在上午8時許成功登頂，滿腔愛國心之下，還有成員帶著旗桿，直接在雪山峰頂「升旗」，高唱國歌、國旗歌，整個行動連友人都高喊「超熱血！」
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