偏鄉醫師出頭天 林耕民獲選美國心臟學會院士

多年奉獻花蓮偏鄉的醫師林耕民，在資源匱乏環境中致力學術研究，屢次登上國際知名期刊，希望以一己之力促進偏鄉發展，9月更以全台最年輕之姿獲選美國心臟學會國際院士。

今年43歲的林耕民出生花蓮，長大後隨父母到台北生活，擔任醫師後又重回故鄉花蓮深耕偏鄉10餘年，年紀輕輕的他，已是國軍花蓮總醫院內科部主任。

回想起從醫這條路，除了家學淵源，更多的是「隨緣」。林耕民接受中央社記者訪問時說，他的父親是藥學系教授、媽媽是護理師，父母認為當醫師可以幫助別人，鼓勵他從醫，高中考大學時他聽從父母建議選了醫科，第一次考上南部大學的牙醫系，他心想在外地工作太花錢，為了不增加家裡負擔，再次重考考取國防醫學院醫學系。

林耕民說，當了醫師，才發現在第一線和病人互動的感覺很好，透過幫助病人重拾健康，也帶給他莫大成就感，畢業後他決定回到熟悉的花蓮，到國軍花蓮總醫院擔任心臟科醫師。

從都市的醫學中心到偏鄉醫院，讓他深深感受到偏鄉資源的匱乏及不便，他回憶，台北大醫院的門診總是很多人，一個門診經常得看超過100名患者，到了花蓮，「一個診有10個病人就算多了」，檢查設備更是陽春，但病人就像醫師的生命，當醫生卻沒有病人，彷彿失去存在價值。

林耕民說，醫事人員流動率高是花蓮醫療面臨最大的問題，醫病關係必須花時間培養，患者才能漸漸建立起好的就醫習慣，但花蓮的醫事人員幾乎一年就換一輪，病人才剛剛熟悉一批醫師，沒過多久又換了一批新面孔，林耕民感嘆，不少原住民寧願花錢喝酒，也不願花錢看病。

花蓮的醫療現況、社會問題不斷衝擊林耕民的內心，也讓他在心中暗下決定，希望以一己之力讓故鄉變得更好。

既然沒有病人可看，林耕民轉而從學術角度著力，無奈花蓮受外界關注少、資源和設備也不夠，對於研究的投資自然也相當匱乏，在完全沒有資源的狀況下，他靠著網路大量閱讀國際頂尖雜誌、期刊，並加入各國專家討論、撰寫評論文章，要證明自己深耕偏鄉也能登上世界舞台，才有力量影響花蓮。

民國102年，他在因緣際會下遠赴美國西北大學、流行病學研究重鎮就讀碩士，專攻心血管流行病學，專注於睡眠呼吸中止症等研究範疇，也促成一項睡眠呼吸中止症和心房顫動全球調查專案，在和各國專家合作研究的過程中，學習嚴謹的研究態度。

回台後，他開始重新檢視自己的軍醫身分，心想若要同時貢獻花蓮和軍人，不妨從軍人的健康著手，透過「台灣東部職業軍人體適能研究計畫」發現東部軍人約6000多人、年齡層主要集中於18至40歲，軍人運動量大，身體看似健康，實際上有代謝症候群的比例高達20%，進一步研究發現，軍人可能因工作性質高壓、體能耗費高，飲食上比較沒有顧忌，高鹽、高油狀況較明顯，未來將持續透過了解軍人族群的健康問題，進而找出解決之道。

行醫之餘，他致力本土及跨國研究，至今已發表148篇國際論文，多篇刊登在世界權威期刊，如美國醫學會期刊（JAMA）、內科醫學年鑑（Annals ofInternal Medicine）等，同時他也擔任4本與心血管研究相關且具有世界指引的國際期刊編輯委員。

默默深耕花蓮10多年的他，今年9月獲選「美國心臟學會」（American Heart Association）國際院士，是美國心臟學會表彰和獎勵卓越、創新和持續貢獻的傑出會員的最高專業榮譽之一，全台獲此榮耀者僅不到10人，林耕民更是全台最年輕的院士。

林耕民說，在花蓮從醫這些年，他漸漸獲得老病人的認可，建立起醫病關係，病人一句感謝、一句「醫師，我會永遠記得你」，都是他持續在故鄉付出的動力，如今他靠實力證明，即便身處偏鄉也能闖出一片天，除了提高民眾對他的信任，也希望將研究能量帶進花蓮，提升花東地區醫療資源及服務能量，盼各大醫院攜手努力，好好照顧10多萬名花蓮人，將花蓮打造成醫療模範縣市。