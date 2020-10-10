國慶壽星優惠入園99元 多位「國慶們」同遊劍湖山

配合國慶連假，劍湖山世界推出全台最優惠的方案，尤其雙十國慶壽星入園只需99元，今天吸引大批民眾到劍湖山一遊，人潮比平常的假日多出兩成，尤其是今天生日的「國慶壽星們」不約而同共遊劍湖山，為樂園增添不少喜氣。

劍湖山世界推出憑健保卡生日號碼有1或0，對中1碼499元，對中2碼299元，國慶連假期間，當日壽星也只要99元。這項特惠方案吸引不少人暢遊劍湖山。

尤其，10月入園除可體驗設施，劍湖山世界也與神腦國際合作，來劍湖山世界搭乘G5、5D冒險劇院或幸福摩天輪等就有機會抽5G手機等好禮，更受年輕人歡迎。

劍湖山世界指出，今天遊園人潮比平常假日多出約兩成，人雖多但遊樂設施不用等太久，上下山的交通也順暢，尤其今天上午氣溫高，不少人把握今夏最後一季，選擇到水樂園遊玩，而國慶壽星不約而同入園，園區生日歌此起彼落，也增添不少歡樂喜氣。