世界糧食計畫署獲諾貝爾獎 農委會祭3目標讓國人不挨餓

今年的諾貝爾和平獎昨晚出爐，由聯合國世界糧食計畫署（WFP）獲獎。農委會主委陳吉仲今天表示，此事讓農業工作者與有榮焉，農業最主要目標就是解決糧食不足、分配不均、飢餓等問題。國內也持續透過食物銀行提供弱勢白米、蔬菜、水果、漁產、畜產等，每年至少66萬人受惠。

陳吉仲引述國際農業展望（FAO）資料指出，全球至少有10億以上人口正在挨餓，這也是全球農業工作者要解決的問題重點。讓每個人都有飯吃，也是台灣農業部門一直以來的工作。從2002年開始，在不影響國內糧食安全的前提下，我國已經援助超過40個國家，18年來不中斷，今年也計畫援助友邦16國3.6萬噸白米，大聲向國際社會傳達「Taiwan can help」。

陳吉仲說，我國持續透過食物銀行提供弱勢白米、蔬菜、水果、漁產、畜產等，每年至少有66萬人受惠。另也開辦綠色照顧站，推動「綠飲食」、「綠療育」及「綠照顧」，讓農村長輩能透過送餐、共食等活動保持健康活力。

校園營養午餐方面，陳吉仲表示，政府針對非山非市及偏遠地區學校加碼補助，努力讓孩子們都能吃得平等。未來還會結合國內3000多個農村社區，來提供這些社區民眾免於挨餓的權利。

為讓所有人免於挨餓，陳吉仲表示，農業生產到產銷通路的分配要全部到位，未來政府會加大力道，全力執行，讓不同社經地位的國人都能有尊嚴地生存。