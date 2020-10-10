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國慶禮盒「石虎米」 展現農民與石虎和平共存

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
石虎瀕臨絕種，預估數量約只剩468到669隻，未來100年滅絕的機率是94.7％。圖／苗栗縣政府提供
石虎瀕臨絕種，預估數量約只剩468到669隻，未來100年滅絕的機率是94.7％。圖／苗栗縣政府提供

石虎米」是今年國慶禮盒中的禮品之一，林務局表示，石虎瀕臨絕種，預估數量約只剩468到669隻，未來100年滅絕的機率是94.7％。林務局推動友善石虎生態給付試辦計畫，透過包括農地給付、雞舍通報和社區巡守等三種獎勵機制，協助雞農處理石虎入侵問題，也讓在地居民參與石虎保育行動。

林務局表示，台灣的野生貓科有台灣雲豹、台灣石虎兩種，台灣雲豹極有可能滅絕，石虎將成為台灣僅存的原生貓科動物。石虎主要分布在台灣海拔1000公尺以下的淺山地區，2017年特有生物研究保育中心將石虎列為國家瀕危野生動物。據學者以目前石虎在台灣面臨已知或可能的危機進行模擬分析，在不進行改善作為的情況下，石虎在未來100年滅絕的機率是94.7％。

對此，林務局表示，2019年起推動友善石虎生態給付試辦計畫，透過包括農地給付、雞舍通報和社區巡守等三種獎勵機制，協助雞農處理石虎入侵問題，也讓在地居民參與石虎保育行動。

林務局也說，特生中心和家樂福也在今年起合作推廣友善石虎農產品，鼓勵農民以有機或友善農法耕作，也不使用獸夾、毒鼠藥或放養犬隻，讓石虎可以在他們的農地安全活動與覓食。

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友善耕作與農民和平共處 石虎米為國慶禮盒之一

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