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女神李聖經半年激瘦10公斤！4秘訣曝光，從不絕食開始

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
李聖經平常不會特別忌口。圖／摘自IG
李聖經平常不會特別忌口。圖／摘自IG

每每想要下定決心的減肥，就會遇見生日、節慶，讓人擋也擋不住的誘惑。看見別人的效果顯著，就會覺得自己根本就是減肥界的魯蛇，無論目標多明確，卻怎麼也到達不了。其實只要找對方式，不需要節食，就能輕鬆地甩開身上的油脂，看減肥大神「李聖經」怎樣瘦出完美比例大腿。

曾飾演「舉重妖精金福珠」的李聖經，劇中為了要讓舉重的形象更到位，不惜犧牲自己的纖纖長腿，為了電視劇增肥近4公斤，而在其它劇中也時常保持大家既定的圓潤身材印象，雙頰飽滿。在這半年內的李聖經已經足足瘦下了10公斤，成果令人讚嘆，到底如何像李聖經一樣，無須忌口，就能輕鬆甩開肥肉的秘訣，謹遵守以下四大原則。

秘訣1：不絕食

李聖經與一般人減肥觀念不同的地方，就是要把自己吃飽，減肥菜單中沒特定一定要做什麼。由於李聖經本身是食量較大的女生，要自己忌口比登天還難，還有一個觀念是，一但忌口後，食量有可能報復性的增加，導致自己暴飲暴食的狀況發生。

以下是李聖經的整日餐食概念

早餐：攝取大量的蛋白質食物，如牛奶、蛋、豆腐等，如要增加飽足感，建議搭配著酪梨、新鮮沙拉，不僅補充了維生素跟滿滿的蛋白質，還補充了一整天的元氣。

午餐：攝取的蛋白質來自於肉類，李聖經最喜愛的是乾煎牛排，也是她的午餐排行第一名，除了有足夠的飽足感之外，也減少了澱粉類食物的攝取，這樣一來就避開了肥胖的可能性。

晚餐：依舊保持著清淡無澱粉的飲食原則，水煮沙拉、雞胸肉都是李聖經的晚餐首選。偶爾嘴饞時，會食用奶酪或是無糖的麥片當作臨時，這樣一來不只可以安然地給自己一個好眠也解了嘴饞的問題。

秘訣2：細嚼慢嚥

對於李聖經來說，不停抑制進食的念頭，可能會造成報復性的飲食，所以細嚼慢嚥是她的小秘訣，細嚼慢嚥可以令大腦提早釋放飽足感，每一口食物都在嘴中至少咀嚼20下，這樣不但可以避免暴飲暴食的問題，還可以讓腸道消化有一個良好的緩衝時間。

秘訣3：拒絕食用過度加工的食物

罐頭、泡麵等等這些就是所謂的加工食物，因為這些食物的鈉含量通常比較高，還有著反式脂肪，因此選擇食物的原型，也是她減肥的最大原則之一。

秘訣4：維持運動習慣

想要有完美、緊實的曲線，必要的不單單是減肥就可以擁有的，保持身材線條，就必須「運動」，李聖經每周約2至3次的重量訓練，還有針對各部位肌群，有不同的訓練安排，運動不只能減肥，還能維持完美緊緻曲線。

李聖經的減肥秘訣曝光。圖／摘自IG
李聖經的減肥秘訣曝光。圖／摘自IG
李聖經曝光自己的減肥秘訣。圖／摘自IG
李聖經曝光自己的減肥秘訣。圖／摘自IG
李聖經平常不會特別忌口。圖／摘自IG
李聖經平常不會特別忌口。圖／摘自IG
李聖經用運動，維持身材。圖／摘自IG
李聖經用運動，維持身材。圖／摘自IG

減肥 反式脂肪

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