滴眼藥水治老花攏是假 下單前確認2重點防受騙

滴眼藥水治老花、喝茶治耳聾攏是假，違規網購廣告猖獗，許多產品常宣稱有神奇療效，吸引民眾購買，食藥署除呼籲民眾勿信，也提醒下單前先確認評價及業者資訊，避免受騙上當。

國慶連假，不少網購業者推出優惠吸引買氣，衛生福利部食品藥物管理署企劃及科技管理組科長黃建隆今天表示，近年食品、化妝品廣告常有膨風問題，經常宣稱許多神奇、吸引人的療效而挨罰。

他舉例，像是號稱可降血糖的「三降茶」，不僅冒充小兒科醫師名義代言推薦，更宣稱可降血糖、改善夜尿，涉及醫療效能及誇大不實，食藥署根據金流、網站資料展開行政追查，已針對部分業者開罰。

不過，黃建隆說，另有部分因網站IP設於國外且採一頁式購物網站，至今仍罰無可罰，針對這類違規業者將於食藥署「食藥膨風廣告專區」中公布相關違規細節，提供民眾參考。

「食藥膨風廣告專區」上充斥各種用詞誇張的食品、化妝品廣告，例如一款眼藥水號稱其中含奈米分子，會滲入眼睛校正角膜，可作為多焦距鏡片使用，甚至可治療老花眼、預防白內障；另有一款茶包，號稱喝7天可消除耳鳴、30天恢復聽力，這些都是誇大不實的廣告。

黃建隆呼籲，當發現太神奇、太吸引人的廣告，記得先停下來思考對健康是否有幫助，畢竟食品只能提供人體營養素及熱量，不具醫療效能，下單前務必記得多查查評價，了解是否曾有相關爭議或涉及詐騙，並且確認業者資訊是否完整，例如有無公司名稱、地址、客服電話等，避免受騙。