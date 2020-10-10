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想生「國慶寶寶」還得挑醫院 寶寶自然敲門才有機會

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
今天是國慶日，不少爸媽想留個特別的紀念，替寶寶選個好「生日」，生個「國慶寶寶」。示意圖／本報資料照片
今天是國慶日，不少爸媽想留個特別的紀念，替寶寶選個好「生日」，生個「國慶寶寶」。示意圖／本報資料照片

今天是國慶日，不少爸媽想留個特別的紀念，替寶寶選個好「生日」，生個「國慶寶寶」，但台北市立聯合醫院婦幼院區婦產部主任林陳立表示，國慶日是國定假日，醫院遵守「勞動基準法」，不能安排剖腹，只有值班醫師留守顧自然產，目前已經接生2個寶寶，預估今天將有5、6個「國慶寶寶」誕生。他也提到，現在產婦年齡層越來越高，婦產科也越來越難做。

林陳立說，近5年內新生寶寶平均一天接生7、8個，今天是國慶日，因為遵守勞基法，假日只有值班醫生留守，不能排剖腹刀，新生寶寶會比平常少，今天聯醫婦幼院區2個、仁愛院區1個，但國內少子化嚴重，生產數跟以前比就少，今天又沒有例行剖腹，新生兒數將更少。

上周是中秋連假，林陳立說，醫院要讓醫師休假，不能排剖腹刀，就有產婦選定10月2日的良辰吉時，想迎接寶寶，但當天沒上班，對產婦也很抱歉，後來產婦就跑去私人醫院生產。

國內人口老化嚴重，今年更出現「生不如死」的人口負成長，年輕人不願生，高齡者可能面臨不孕，或是高危險妊娠，林陳立坦言，雖然產婦少，但婦產科卻越來越難做；以前年輕人生很多，常忙不過來，但現在35至40歲產婦多，雖然新生兒少，但每位產婦的內科疾病多，醫師要付出的心力也越來越多。

林陳立說，34歲以上就算高齡產婦，高血壓、甲狀腺、糖尿病問題多，有些不容易懷孕的產婦，可能嘗試人工受孕，過程中用很多藥物壓下內科疾病，懷孕後用藥就有禁忌，病情相對複雜，要花更多時間照護。

林陳立向年輕人呼籲，「早點生小孩」，建議34歲以前就完成生育計畫，雖然多數人認為有經濟基礎才能生，但其實提早規畫，先有小孩再工作也是個方法，家中長輩也可給年輕人托育、照養的支持，讓年輕人願意生小孩。

國慶 醫師 婦產科

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