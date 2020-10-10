30年老菸槍！住院喘不過氣 90歲阿公挑戰戒菸成功

高齡90歲張姓老翁年輕時就抽煙，一抽就長達30多年，即使罹患慢性肺阻塞後，醫師勸說、家人懇求，還是不戒菸，最後因肺炎住院喘不過氣，才下定決心戒菸，且挑戰戒菸成功。

張姓老翁的女兒表示，每到春秋交替時節，父親一定會因感冒或肺炎住院，今年2月，父親又因肺炎住院，肺部功能差到翻個身都喘吁吁，幾乎吸不到氣，台中慈濟醫院呼吸治療科主任劉建明告誡張翁「真的不能再抽菸了！」

劉建明表示，張姓老翁因為長期吸菸，有慢性肺阻塞的問題，身體一動就喘，造成生活許多不便。或許喘不過氣的感覺真的太難受，戒菸衛教師王文玉訪視時，張翁竟主動告知要停菸，家人與衛教師都很驚訝，且他說戒就戒，馬上丟下隨身攜帶的香菸與打火機，戒菸成功。

劉建明說，治療慢性肺阻塞疾病，除了藥物、飲食與運動，最重要的就是戒菸。他在門診也勸過許多菸齡很高的長輩戒菸，但多半都失敗，張姓老翁是少數戒菸成功的長輩，加上配合醫囑用藥與肺復原治療，他平日在家還會使用裝水的寶特瓶當啞鈴，練習手臂上舉運動，增加肺活量。張翁說「現在呼吸比較順暢，很舒服」，不再隨身帶香菸和打火機，感覺輕鬆自在。

劉建明強調，成功戒菸「年齡不是問題，毅力才是關鍵！」他鼓勵所有想要戒菸的癮君子，若無法靠自己的意志力戒菸，可以參加戒菸班透過團體力量幫忙，或到戒菸門診和醫師討論輔助戒菸的方式，同時讓戒菸衛教師幫助改掉吸菸習慣，重獲健康。 台中慈濟醫院呼吸治療科主任劉建明為張姓老翁聽診肺部狀況。圖／台中慈濟醫院提供

※ 提醒您：抽菸，有礙健康