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30年老菸槍！住院喘不過氣 90歲阿公挑戰戒菸成功

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中慈濟醫院呼吸治療科主任劉建明指導張姓老翁手舉保特瓶和水瓶運動。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院呼吸治療科主任劉建明指導張姓老翁手舉保特瓶和水瓶運動。圖／台中慈濟醫院提供

高齡90歲張姓老翁年輕時就抽煙，一抽就長達30多年，即使罹患慢性肺阻塞後，醫師勸說、家人懇求，還是不戒菸，最後因肺炎住院喘不過氣，才下定決心戒菸，且挑戰戒菸成功。

張姓老翁的女兒表示，每到春秋交替時節，父親一定會因感冒或肺炎住院，今年2月，父親又因肺炎住院，肺部功能差到翻個身都喘吁吁，幾乎吸不到氣，台中慈濟醫院呼吸治療科主任劉建明告誡張翁「真的不能再抽菸了！」

劉建明表示，張姓老翁因為長期吸菸，有慢性肺阻塞的問題，身體一動就喘，造成生活許多不便。或許喘不過氣的感覺真的太難受，戒菸衛教師王文玉訪視時，張翁竟主動告知要停菸，家人與衛教師都很驚訝，且他說戒就戒，馬上丟下隨身攜帶的香菸與打火機，戒菸成功。

劉建明說，治療慢性肺阻塞疾病，除了藥物、飲食與運動，最重要的就是戒菸。他在門診也勸過許多菸齡很高的長輩戒菸，但多半都失敗，張姓老翁是少數戒菸成功的長輩，加上配合醫囑用藥與肺復原治療，他平日在家還會使用裝水的寶特瓶當啞鈴，練習手臂上舉運動，增加肺活量。張翁說「現在呼吸比較順暢，很舒服」，不再隨身帶香菸和打火機，感覺輕鬆自在。

劉建明強調，成功戒菸「年齡不是問題，毅力才是關鍵！」他鼓勵所有想要戒菸的癮君子，若無法靠自己的意志力戒菸，可以參加戒菸班透過團體力量幫忙，或到戒菸門診和醫師討論輔助戒菸的方式，同時讓戒菸衛教師幫助改掉吸菸習慣，重獲健康。

台中慈濟醫院呼吸治療科主任劉建明為張姓老翁聽診肺部狀況。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院呼吸治療科主任劉建明為張姓老翁聽診肺部狀況。圖／台中慈濟醫院提供

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 老翁 肺炎

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