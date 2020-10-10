南鐵東移2抗爭戶盼留梯 鐵道局：評估不可行擇期拆除

台南市鐵路地下化計畫，迄今仍有3戶未完成點交，其中北區開元路11及13號拆遷戶要求保留既有樓梯，鐵道局今發新聞稿表示，經詳細評估，實無法保留。鐵道局強調，工程已全面展開施工，無法一再延宕，拆遷戶若仍拒絕配合點交，鐵道局仍將適時擇期執行強制拆除作業。

鐵道局說明，開元路11及13號兩戶早年分別為3層及2層樓，經地主自行增建為4層樓，並將兩戶打通，僅保留13號樓梯，由於本案鐵路地下化以明挖覆蓋法施工，該樓梯與工程所必需地表區域排水用水溝及地下隧道關鍵擋土連續壁衝突，考量鐵路整體線形，且相關工程均採最緊縮方式設計，實已無任何退縮調整空間，故無法保留。

鐵道局進一步指出，該2戶徵收後剩餘建物，雖較侷促，但應尚有空間可施作樓梯，鐵道局多次與拆遷戶協調，並表達願意協助評估，但拆遷戶堅決要求原樓梯保留，無法達成共識。此外，鐵道局也委請專業單位查估，就必須拆遷的部分，以及如屬半拆戶所需的門面整修補強，依市價給予合理補償費，如自行拆遷，還可加給自動拆遷獎勵金，台南市政府更配合先行興建照顧住宅，以低於市價一半的價格提供拆遷戶承購。

鐵道局表示，上述工程用地範圍、補償方式以及各項配套措施，對全線340戶拆遷戶均採一致作法，並盡可能在拆遷過程中給予拆遷戶必要協助，針對開元路11及13號拆遷戶不願接受一事，鐵道局深表遺憾。

鐵道局說，基於台南計畫屬於行政院前瞻計畫重要交通建設之一，對於鐵路行車安全，改善台南市區交通有重大助益，且工程已全線全面展開施工，無法一再延宕，開元路11及13號拆遷戶若仍拒絕配合點交，鐵道局仍將適時擇期依行政執行法執行強制拆除作業。