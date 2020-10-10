中南部入夜轉涼 彭啟明：颱風最快明天生成

今天是國慶日，天氣風險公司說，今天仍然受東北風影響，北部、東北部都是多雲到陰的天氣，早晚比較涼，要多留意保暖；特別是北海岸、東北角一帶整天都有短暫雨機會。近海也有長浪發生，代表容易產生瘋狗浪，岸邊戲水時請待在安全的海域或保持適當距離，以策安全。

中南部的天氣則大致晴朗，白天高溫都在30度以上，近山區更可以到32-34度，午後深山雖然有局部熱對流降雨，不過規模較小，時間不長，晚上又恢復秋高氣爽的天氣；沿海風勢較大，加上夜間輻射冷卻，感覺稍有涼意。

根據日本氣象廳網站，現在有一熱帶性低氣壓，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，颱風明天有機會生成，對台灣無影響。

中央氣象局說，在南沙島海面的熱帶性低氣壓，向西北西移動，時速19公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

天氣風險公司說，明天開始，菲律賓到南海的低壓會逐漸發展，往越南或海南前進，對台灣沒有直接影響，不過外圍的水氣也會從東南方移入，因此收假日的降雨會北海岸擴張的整個東半部地區，降雨時間也比較長，不排除有局部大雨的機會，這樣的天氣會持續到下周二或下周三。

天氣風險公司說，後續由於南海低壓登陸消散，水氣減少，台灣又會恢復成類似這兩天的單純東北風天氣型態；而比較長期的預報顯示周末可能又有低壓影響越南一帶，會不會再度帶來水氣還要觀察。不過對西半部都沒有明顯的影響，還是比較穩定的天氣。