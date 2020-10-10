「為什麼一定我飛的？」誤傳星宇降落沒飛好 K董張國煒怒了：你來飛看看

星宇航空JX721班機日前從桃園飛檳城降落時，驚傳降落時疑似重落地，飛機停在檳城機場檢測，回程航班因而取消，對於外傳飛機是由星宇航空董事長張國煒親自駕駛，星宇雖已經否認，張國煒昨天仍在星宇航空臉書討論區留言表示「為什麼重落地就一定是我飛的啊」、「你來飛看看，看你能飛多好，真的是無言。」

星宇航空JX721載貨航班8日由桃園飛往檳城，抵達檳城疑似側風因素導致落地數值超標，飛機停留當地檢修，回程航班也因而取消，星宇昨則表示，飛機載貨未載客，機上有5名機組人員，該架飛機也非張國煒所駕駛。