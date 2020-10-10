聽新聞
test
0:00 / 0:00
「為什麼一定我飛的？」誤傳星宇降落沒飛好 K董張國煒怒了：你來飛看看
星宇航空JX721班機日前從桃園飛檳城降落時，驚傳降落時疑似重落地，飛機停在檳城機場檢測，回程航班因而取消，對於外傳飛機是由星宇航空董事長張國煒親自駕駛，星宇雖已經否認，張國煒昨天仍在星宇航空臉書討論區留言表示「為什麼重落地就一定是我飛的啊」、「你來飛看看，看你能飛多好，真的是無言。」
星宇航空JX721載貨航班8日由桃園飛往檳城，抵達檳城疑似側風因素導致落地數值超標，飛機停留當地檢修，回程航班也因而取消，星宇昨則表示，飛機載貨未載客，機上有5名機組人員，該架飛機也非張國煒所駕駛。
對於誤傳親自駕駛飛機沒飛好，張國煒昨晚在星宇航空臉書社團留言說「為什麼重落地就一定是我飛的啊，去探聽看看以前我在長榮飛777可是都無感的耶，就因為那次因為4年沒飛又剛轉321的初號機飛回台灣漂了一下沒落好，就認定我飛不好哦，最好大家會飛的飛行員4年叫你沒飛又轉機型，你來飛看看，看你能飛多好，真的是無言。」不少星宇粉絲也留言力挺張國煒。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言