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「為什麼一定我飛的？」誤傳星宇降落沒飛好 K董張國煒怒了：你來飛看看

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
遭誤傳降落沒飛好，星宇董事長張國煒本人在臉書留言嗆聲「你來飛看看」。圖／擷取自星宇航空討論區
遭誤傳降落沒飛好，星宇董事長張國煒本人在臉書留言嗆聲「你來飛看看」。圖／擷取自星宇航空討論區

星宇航空JX721班機日前從桃園飛檳城降落時，驚傳降落時疑似重落地，飛機停在檳城機場檢測，回程航班因而取消，對於外傳飛機是由星宇航空董事長張國煒親自駕駛，星宇雖已經否認，張國煒昨天仍在星宇航空臉書討論區留言表示「為什麼重落地就一定是我飛的啊」、「你來飛看看，看你能飛多好，真的是無言。」

星宇航空JX721載貨航班8日由桃園飛往檳城，抵達檳城疑似側風因素導致落地數值超標，飛機停留當地檢修，回程航班也因而取消，星宇昨則表示，飛機載貨未載客，機上有5名機組人員，該架飛機也非張國煒所駕駛。

對於誤傳親自駕駛飛機沒飛好，張國煒昨晚在星宇航空臉書社團留言說「為什麼重落地就一定是我飛的啊，去探聽看看以前我在長榮飛777可是都無感的耶，就因為那次因為4年沒飛又剛轉321的初號機飛回台灣漂了一下沒落好，就認定我飛不好哦，最好大家會飛的飛行員4年叫你沒飛又轉機型，你來飛看看，看你能飛多好，真的是無言。」不少星宇粉絲也留言力挺張國煒。

對於誤傳親自駕駛飛機沒飛好，星宇航空董事長張國煒在臉書爆氣留言。本報資料照片
對於誤傳親自駕駛飛機沒飛好，星宇航空董事長張國煒在臉書爆氣留言。本報資料照片

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