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台南秘境水上迷宮 膠筏遊雙春海濱紅樹林「水漾森林」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南北門雙春濱海遊憩區內擁有占地264公頃的紅樹林秘境，被稱為台南版水漾森林，可搭膠筏進入一探美景。記者吳淑玲／攝影
台南北門雙春濱海遊憩區內擁有占地264公頃的紅樹林秘境，被稱為台南版水漾森林，可搭膠筏進入一探美景。記者吳淑玲／攝影

國慶焰火在台南，吸引不少觀光客湧入，在台南北門雙春濱海遊憇區有一處台南版的水漾森林，一大片紅樹林水域間雜著木麻黃的枯木，形成空靈景象，搭膠筏遊水道參觀，像走迷宮一樣，和知名的四草有「亞馬遜」之稱的綠色隧道，各有不同風情。

台南版水漾森林是位在北門雙春濱海遊憩區，佔地264公頃的紅樹林秘境，水中的枯木是木麻黃，南側紅樹林區因雙春海汕沙洲倒退、海水倒灌，在紅樹林間形成許多大、小水道，造成不少木麻黃枯死，園區形容為水漾森林，園區打通南側紅樹林水道，遊客搭乘遊園膠筏可深入探訪紅樹林，是近來很受歡迎的生態旅遊新玩法。

雙春遊憩區總經理黃冠力說，紅樹林區水門和海水聯通，漲潮時紅樹林區浸泡海水，南側100多公頃紅樹林區有水道相通，之前因淤積水道無法航行，經雇工清後，打通紅樹林區一公里長的水道，船通行其間暢通無阻，可航行多條小水道，曾有知名導遊來玩後，直呼好玩。

台南北門雙春濱海遊憩區，是由台南市觀光旅遊局委外民營，紅樹林分北側、南側兩大區塊，北側紅樹林長得如森林般茂盛，還有枯死的木麻黃形成的「忘憂林」，遊客走在木棧道就可輕鬆深入紅樹林探訪，近距離觀察紅樹林和招潮蟹、彈塗魚等生態。

南側紅樹林區水道稱為「水漾森林」，必須搭膠筏航行，深入像迷宮般的紅樹林秘境探險，第一次看到的遊客都驚喜不已，園方說，最近開拍的俗女養成記第二季和魏德聖導演台灣三部曲，都看中會在此取景，目前開放住宿遊客免費體驗，一般遊客也可買票體驗搭膠筏玩紅樹林，一趟航程冒險約半小時。

台南北門雙春濱海遊憩區內擁有占地264公頃的紅樹林秘境，被稱為台南版水漾森林，可搭膠筏進入一探美景。記者吳淑玲／攝影
台南北門雙春濱海遊憩區內擁有占地264公頃的紅樹林秘境，被稱為台南版水漾森林，可搭膠筏進入一探美景。記者吳淑玲／攝影
台南北門雙春濱海遊憩區內擁有占地264公頃的紅樹林秘境，被稱為台南版水漾森林，可搭膠筏進入一探美景。記者吳淑玲／攝影
台南北門雙春濱海遊憩區內擁有占地264公頃的紅樹林秘境，被稱為台南版水漾森林，可搭膠筏進入一探美景。記者吳淑玲／攝影
台南北門雙春濱海遊憩區內擁有占地264公頃的紅樹林秘境，被稱為台南版水漾森林，可搭膠筏進入一探美景。記者吳淑玲／攝影
台南北門雙春濱海遊憩區內擁有占地264公頃的紅樹林秘境，被稱為台南版水漾森林，可搭膠筏進入一探美景。記者吳淑玲／攝影

紅樹林 水漾森林 北門

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