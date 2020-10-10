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台南今辦國慶煙火 公路總局預期這條路可能塞車！

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
國慶煙火今晚將在台南施放，圖為9月26日試放的燦爛火花。本報資料照片
國慶煙火今晚將在台南施放，圖為9月26日試放的燦爛火花。本報資料照片

台南今舉辦國慶煙火活動，公路總局除預估台86線可能會有車多或壅塞情形，其餘包括台2線福隆-瑞濱、台3線、台7線大溪-慈湖路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段等各大風景區及遊樂區周邊路段也可能會有車多壅塞情況，公路總局說，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，並多利用幸福公路App、警廣、沿線CMS資訊，掌握交通路況。

昨天是連假首日，公路總局指出，昨天台2線淡水路段、台65線土城路段、台74線快官及霧峰路段、台62線大武崙路段、台64線中和路段、台3線武嶺橋路段都有車多的狀況，其餘省道路段車流順暢無壅塞情形。

由於今天是雙十國慶日，台南將舉辦國慶煙火活動，公路總局預估，台86線可能會有車多或壅塞情形，此外，國內各大風景區及鄰近遊樂區路段，包括台2線福隆-瑞濱、關渡­-淡水路段、萬里-大武崙路段，台3線、台7線大溪-慈湖路段、台14甲線清境農場、台18線中埔路段、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段等，以及快速公路台61線鳳鼻至香山路段及竹南北上路段、台65線至國道3號土城交流道路段、台64線東行至國3中和交流道及西行至國1五股交流道路段、台74線環線主線及快官與霧峰交流道路段等，也可能湧現車潮。

公路總局表示，已規畫好省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、警廣，以及沿線CMS資訊，以即時掌握相關交通路況。

公路總局也已協調客運業者視人潮機動增班，自10月8日0時至9日24時止，西部國道客運共行駛1萬6066班次，疏運31萬1334人；東部國道客運路線行駛2892班次、疏運4萬3843人。實施優惠路線共計行駛1萬1749班次，疏運21萬2063人。

國道客運 國慶 淡水

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