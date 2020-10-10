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海邊慎防長浪！ 中南部日夜溫差劇烈 南北往返也要留意
中央氣象局持續發布長浪訊息，今天東半部（含蘭嶼、綠島）、基隆北海岸、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，上午5時新北（龍洞、富貴角）、宜蘭（蘇澳）、花蓮觀測到浪高2至4米左右的長浪。
氣象局說，今天持續受東北風影響，桃園以北及東半部雲量多，有局部短暫雨，其他地區仍以多雲至多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，北部及東半部高溫約26到29度，中南部高溫約32度左右，至於夜晚清晨各地都稍涼，低溫仍在22到24度，中南部地區日夜溫差大，南北溫差亦大，連假出遊及早出晚歸留意溫差適時增減衣物。
台南以北、東部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；東半部（含蘭嶼、綠島）、基隆北海岸、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率。
目前位於南海至菲律賓東方海面的大低壓帶，預計周末至下周有熱帶擾動發展的機會，發展位置仍有不確定性，氣象局持續關注。
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