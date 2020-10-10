國慶連假第2天 高公局估下午2時後湧首波北返車潮　

今天是國慶連續假期第2天，高速公路局指出，目前全國道路路況大致正常，今天截至上午7時，交通量為8.3百萬車公里。高公局交通管理組副組長宋嵩表示，對照去年國慶連假第2天早上6到7時，國5就開始出現第一波壅塞，今年則大致順暢，預估下午2時以後會陸續湧現北返車潮。

高公局說，預判今天上午壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人下午時段出發，北向用路人上午時段出發。

今天相關疏導措施包括6至12時國5南港系統至坪林南向入口高乘載、14至21時國5蘇澳至頭城北向入口高乘載、全天封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局表示，昨天全天交通量為108百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）的1.2倍，國5交通量則為3.0百萬車公里，為年平均平日（2.4百萬車公里）的1.3倍，昨天下午之後，除國1北向湖口-高架楊梅端路段因發生事故導致壅塞外，其餘路段交通狀況大致正常。

今天0到5時平均交通量4.6百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）的1.2倍；預估今天交通量為106百萬車公里。截止上午7時，交通量為8.3百萬車公里。

高公局呼籲民眾，出門前可利用高速公路1968App掌握即時路況。連假期間，高公局已規畫4條長途及7條短途替代道路，長途部分可利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分則建議利用省縣道，避開國道易壅塞路段。