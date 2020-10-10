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他每天2杯超商咖啡大呼花錢又難戒 網友給出中肯建議

聯合新聞網 / 綜合報導
咖啡示意圖。 圖／ingimage
咖啡示意圖。 圖／ingimage

咖啡是現代人日常生活中必備的飲品，用它來提神，但不少人喝太多有了成癮症狀，甚至不喝就會頭痛不舒服。一名網友煩惱每天喝兩杯咖啡有點花錢，尋思該如何戒斷。

一名網友在PTT發文，他說每天都會喝兩杯超商的冰美式咖啡，一天要花70元，等於一個月要花2100元，接近薪水的十分之一，相比之下月伙食費僅1萬元，咖啡顯然是很大一筆開銷。他很煩惱想戒又戒不掉，但一旦停止喝咖啡就會感到很疲累。

他表示雖然停止攝取一段時間會恢復正常，但這戒斷期間根本無法好好做事，工作時根本不允許你連續好幾天都昏睡，他尋求有沒有專家可以給他戒咖啡的建議。

網友紛紛提出省錢的建議：「只是喝美式的話又不一定要買超商的」、「想省錢的話泡濾掛一杯才10元」、「即溶咖啡最省」、「網路買咖啡豆自己手沖，一磅才300～500元」。

針對精神不濟和如何戒斷也有人提議：「維他命B群擋一下」、「我是請醫生開藥」、「早睡＋午睡就可以防工作昏睡」、「早睡早起一個月就戒了，早餐用檸檬水代替」，也有人認為原PO喝的量還好，不用刻意戒咖啡。

衛福部前國健署長邱淑媞指出，咖啡可以是健康生活的一環，不必因擔心健康而刻意戒掉。每天可喝2-5杯咖啡。勿加糖。避免人工奶精。為了防止鈣質流失，可補充牛奶和優格；另外有心血管疾病的人建議使用濾紙、喝過濾過的咖啡。

咖啡 省錢

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