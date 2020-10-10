不斷更新／國道16地雷路段 北返建議上午出發

（07:15更新）

今天是國慶日，截至上午6時，國5南向雪隧通過量3055輛次；國5南向雪隧通過輛較去年國慶連假第二天減少23%。上午7時許各國道各路段大致順暢。

高公局說，昨天國道全線交通量107.9百萬車公里。截至上午6時，國道全線交通量5.9百萬車公里，較去年國慶連假第二天減少15%。高公局預估今天交通量106百萬車公里，為平日年平均（87百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、仁德系統-高科、北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭至坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人下午時段出發、北向用路人上午時段出發。