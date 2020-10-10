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國慶日南北天氣有別！ 吳德榮：明天起東部降雨機率增

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
東北風影響，今天新北市山區有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象局網站
東北風影響，今天新北市山區有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天新北市山區有局部大雨發生的機率。氣象局並發布長浪訊息，東半部(含蘭嶼、綠島)、基隆北海岸、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，上午5時新北(龍洞、富貴角)、宜蘭(蘇澳)、花蓮觀測到浪高2至4米左右的長浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天盛行東北風，迎風面有穩定的低層雲，桃園以北及宜花偶有局部短暫雨，北海岸及山區降雨較明顯，平地偶飄零星小雨，夜間機率略高於白天。

背風面新竹以南為晴朗穩定的天氣，午後中南部山區及台東山區有小範圍少量降雨的機率。白天北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚涼。今天北部20至28度、中部20至33度、南部21至34度、東部19至31度。

昌鴻颱風昨晚減弱為輕颱；中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，其在日本南方海面向東北東加速前進，持續變性中。

他說，明天至下周二熱帶擾動通過呂宋島進入南海，僅間接使台灣東側水氣增多。東半部降雨機率提高，局部地區並有較大降雨；桃園以北仍有局部短暫雨，新竹以南則為多雲時晴。各地氣溫略回升，白天北舒適、中南微熟，各地早晚仍偏涼。

下周三至周五台灣東側水氣減少，但受東北風影響，桃園以北及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南則是晴朗穩定的天氣。

新竹 氣象局 國慶

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