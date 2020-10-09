通靈少女變身棒球主審 劉柏君勇於打破性別框架

中央社 / 新北9日電

電視劇「通靈少女」的原型、國際棒球女裁判劉柏君今天表示，她熱愛運動捨棄壘球打棒球，鼓勵女孩藉運動更有體力與自信，期待不受性別框架，勇敢爭取自己的未來。

新北市政府與台灣運動好事協會今天在三重棒球場聯合舉辦「新北女孩棒球體驗營」，提前慶祝11日的「新北女孩日」。

新北市副市長謝政達開球，台灣首名獲得國際棒球女性裁判的劉柏君擔任主審，民主進步黨立法委員蘇巧慧、中國國民黨新北市議員洪佳君等人與會。參加體驗營的75名年齡從小五到國三的女孩宣示後，開始一天的訓練和體驗。

台灣運動好事協會創辦人與執行長劉柏君表示，她從小熱愛運動，一般觀念的迷思是男生打棒球、女生打壘球，但她偏愛棒球，透過運動學習勇敢、自律與自信，讓她終於取得國際棒球裁判資格。

劉柏君是台灣首名獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判，也是首名在台灣全國性賽事執法的女性主審，她鼓勵女孩打棒球會更有體力及自信心，應盡情投球用力揮棒，期待不受性別框架，勇敢爭取自己的未來。

蘇巧慧說，很高興受到好友劉柏君邀請參加開幕，劉柏君為人熟知的應是電視劇「通靈少女」的原型，但劉柏君更致力推廣女子棒球運動，只要女孩展現實力，世界就會更強。

蘇巧慧表示，她從小與兩名妹妹在女生宿舍長大，但是父親（行政院長蘇貞昌）總是教導她們，沒有事情是一定要分男女，只要男生可以做的，女生也可以做。

蘇巧慧說，她以身為女性國會議員為傲，也鼓勵助理不分性別破除刻板印象，她有曾當空姐的女助理正學習扛攝影機當行程攝影，也有心思細膩的男生當行政秘書。

台灣運動好事協會理事長謝文憲表示，棒球不是男生的天下，女生也可打出一片天。現場邀請到首名帶領中華代表隊的女性棒球教練范悅圓、棒壘球雙棲國際裁判及教練王曉玲，以及台灣女子棒球運動推廣協會助教，一起帶領女孩們從基本體力訓練，到傳接球、打擊及小型賽事體驗等。

謝政達指出，11日為聯合國「國際女童日」，也是「新北女孩日」，由於女孩參與體育運動不足，盼望藉由活動培力女孩，打破傳統棒球營侷限男性參與的刻板印象。

劉柏君 裁判

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