聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年元旦起 嚴禁血管支架等3類高風險醫材消毒再用

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
明年元旦起，心臟節律器、血管支架等三類醫材全面嚴禁重複消毒使用。但民國一百一十一年元旦起，全面納管一次性醫材，只要醫院提出申請，附上重消作業、內部風險管控等程序，通過審核就可重複使用。圖為可重複使用醫材。 本報資料照片
明年元旦起，心臟節律器、血管支架等三類醫材全面嚴禁重複消毒使用。但民國一百一十一年元旦起，全面納管一次性醫材，只要醫院提出申請，附上重消作業、內部風險管控等程序，通過審核就可重複使用。圖為可重複使用醫材。 本報資料照片

去年國內爆發多家醫療院所將一次性醫材重複消毒後使用，歷經六次專家會議，衛福部決議，鬆綁相關規定，明年元旦起，心臟節律器、血管支架等三類醫材全面嚴禁重複消毒使用。但民國一百一十一年元旦起，全面納管一次性醫材，只要醫院提出申請，附上重消作業、內部風險管控等程序，通過審核就可重複使用。

針對這項新制，新光醫院心臟科主治醫師洪惠風說，「難道修好的二手車，就不能再用嗎？」，一顆心臟節律器價格近廿萬元，少數患者裝上後，因感染必須拿出，部分醫院就會詢問經濟較差的病友，是否願意接受二手貨，明年新制上路，就不得再用，「反正衛福部怎麼規定，醫院就怎麼做吧！」

衛福部次長石崇良表示，超音波刀、內視鏡電燒等昂貴醫材，使用一次動輒新台幣數萬至數十萬元，仿單雖標示為「一次性使用」，但事實上，很多國家習慣消毒後再次使用，藉此減輕患者負擔，為此，衛福部邀集專家歷經六次會議，決定有條件開放一次性醫材重複消毒後再次使用。

根據「醫院重處理及使用仿單標示單次使用醫療器材作業指引」草案規定，包括植入性的醫材（如心臟節律器、血管支架）、長期暴露血液中的醫材（例如，心導管的導管），以及前一名使用過醫材的病人疑似罹患庫賈氏症（狂牛症）等三類醫材，全面嚴禁重複消毒使用。

至於其他一次性醫材，石崇良表示，由醫院針對單一醫材個別提出申請，醫院需附上重複消毒作業程序、內部風險管控程序等資料，由衛福單位逐一核定，考量各醫院作業程序、管控能力，予以核准或退回，因此，某一項醫材，在A醫院可以重複消毒使用，但B醫院卻可能不准再用。

為了確保病家權益，醫院需在健保比價網清楚揭露訊息，例如，同一醫材的重複消毒、新品等不同價格，手術之後，也需和病人說明，並取得同意。

國內醫界重複消毒使用一次性醫材，行之有年，石崇良指出，這項政策將分兩階段實施，明年元旦起將優先禁止植入、暴露血液、用於疑似庫賈氏症患者等三大類醫材重複消毒使用。後年元旦起全面納管，醫院必須提出申請，如未通過衛福部審核，均不許重複消毒使用，否則依醫療法開罰，最重可停業處分。

醫材 衛福部 患者

延伸閱讀

一次性醫材消毒再用 110年起分階段納管

吹哨康軒老董檢疫趴趴走遭解僱 高嘉瑜批衛福部態度敷衍

0-2歲嬰幼兒吃萊豬？衛福部：僅能勸導 無法禁止

教保資訊網查不到兒虐裁罰資訊？ 非兒少法裁罰查不到

相關新聞

台北兒童新樂園6年前風光開幕 今年恐首度面臨虧損

兒童新樂園6年前風光開幕，今年可能首度面臨虧損。台北市議員許家蓓指出，兒童新樂園年淨收入逐年減少，108年相較於107年...

明年元旦起 嚴禁血管支架等3類高風險醫材消毒再用

去年國內爆發多家醫療院所將一次性醫材重複消毒後使用，歷經六次專家會議，衛福部決議，鬆綁相關規定，明年元旦起，心臟節律器、...

國慶最高打卡點！台北101點亮「堅韌之國、勇敢前行」

慶祝雙十國慶，台北101與文化總會共同舉辦「國慶光雕」系列活動，推出「愛台灣最強SLOGAN」標語徵集點燈活動，今明兩天...

批健保節流措施 張鴻仁：不會撿芝麻明天就不用買燒餅

健保面臨破產，健保署近年習慣先談節流，再談調漲健保費用，但前衛生署副署長張鴻仁指出，解決一年跑幾百次醫院民眾及重複檢驗，...

從小裝義肢 她感謝「美人腿」帶她冒險前行

台灣女孩日前夕，勵馨基金會今舉辦「第18屆FORMOSA女兒獎暨第8屆亞洲女兒獎頒獎典禮」，16名女兒獎得主中，就讀華盛...

腦齡大於實際年齡 失智症恐提前上門

當討論失智症時，許多人都會提到年紀愈大，罹患風險愈高，但高齡真的等於衰弱，認知功能表現就會變弱嗎？陽明大學神經科學研究所...

明國慶日十路段超塞！ 北返趁上午出發南向下午再出門

今天是國慶連假第一天，交通部高公局預估交通量為115百萬車公里，是三天連假最大一天，不過截至目前已經比預期低了7百萬車公...

連假限定！北市華陰街商圈推桌遊、APP　限時搶優惠

國慶連假限時優惠！有「全台最大平面百貨」之稱的華陰街徒步區，首創商圈導覽桌遊，讓民眾邊玩邊認識華陰街的前世今生，另推出華...

就醫行為可預測失智症？專家揭密12大風險因子

因全民健保，國人就醫行為被健保資料庫紀錄。從這些資料可預測失智症？台灣大學臨床藥學研究所教授蕭斐元表示，確實可篩出可能發...

國慶連假國飲國飯1次滿足！台灣手搖茶飲嘉年華登場

經濟部商業司雙十國慶連假拚經濟，推廣國際馳名「國飲」手搖茶飲、「國飯」滷肉飯，今天下午在台中市民廣場舉辦台灣手搖茶飲嘉年...

秋蟹正肥 教大家怎麼聰明選健康吃

秋蟹正肥，令人食指大動，但很多人卻不會挑選，暴殄天物。彰化縣衛生局教民眾挑選螃蟹的祕訣，最重要的是新鮮，在烹調時，切記一...

零星「撞」況無礙！國道高雄段順暢、唯獨左營端紅爆

雙十國慶連假第一天，國道1號今天發生零星小「撞」況，車流一度回堵，幸好及時排除障礙；高公局下午國道1號路況顯示，高雄路段...

熱門新聞

心理測驗／棉花糖選什麼顏色？看出你是不是會撒嬌的人

大學生每個月拿父母1萬2生活費算多嗎？ 網友留言激辯

國慶連假首日6大地雷 國道近中午出現紫爆路段

影／合歡山爆車潮小風口停車亂象再起 又有車被擋

今彩539頭獎240萬十注中獎！台中、高雄得主最多

搶打流感疫苗人潮爆量 基層護理挨罵無奈「不夠打」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。