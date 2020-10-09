明年元旦起 嚴禁血管支架等3類高風險醫材消毒再用

去年國內爆發多家醫療院所將一次性醫材重複消毒後使用，歷經六次專家會議，衛福部決議，鬆綁相關規定，明年元旦起，心臟節律器、血管支架等三類醫材全面嚴禁重複消毒使用。但民國一百一十一年元旦起，全面納管一次性醫材，只要醫院提出申請，附上重消作業、內部風險管控等程序，通過審核就可重複使用。

針對這項新制，新光醫院心臟科主治醫師洪惠風說，「難道修好的二手車，就不能再用嗎？」，一顆心臟節律器價格近廿萬元，少數患者裝上後，因感染必須拿出，部分醫院就會詢問經濟較差的病友，是否願意接受二手貨，明年新制上路，就不得再用，「反正衛福部怎麼規定，醫院就怎麼做吧！」

衛福部次長石崇良表示，超音波刀、內視鏡電燒等昂貴醫材，使用一次動輒新台幣數萬至數十萬元，仿單雖標示為「一次性使用」，但事實上，很多國家習慣消毒後再次使用，藉此減輕患者負擔，為此，衛福部邀集專家歷經六次會議，決定有條件開放一次性醫材重複消毒後再次使用。

根據「醫院重處理及使用仿單標示單次使用醫療器材作業指引」草案規定，包括植入性的醫材（如心臟節律器、血管支架）、長期暴露血液中的醫材（例如，心導管的導管），以及前一名使用過醫材的病人疑似罹患庫賈氏症（狂牛症）等三類醫材，全面嚴禁重複消毒使用。

至於其他一次性醫材，石崇良表示，由醫院針對單一醫材個別提出申請，醫院需附上重複消毒作業程序、內部風險管控程序等資料，由衛福單位逐一核定，考量各醫院作業程序、管控能力，予以核准或退回，因此，某一項醫材，在A醫院可以重複消毒使用，但B醫院卻可能不准再用。

為了確保病家權益，醫院需在健保比價網清楚揭露訊息，例如，同一醫材的重複消毒、新品等不同價格，手術之後，也需和病人說明，並取得同意。

國內醫界重複消毒使用一次性醫材，行之有年，石崇良指出，這項政策將分兩階段實施，明年元旦起將優先禁止植入、暴露血液、用於疑似庫賈氏症患者等三大類醫材重複消毒使用。後年元旦起全面納管，醫院必須提出申請，如未通過衛福部審核，均不許重複消毒使用，否則依醫療法開罰，最重可停業處分。