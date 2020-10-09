從小裝義肢 她感謝「美人腿」帶她冒險前行

台灣女孩日前夕，勵馨基金會今舉辦「第18屆FORMOSA女兒獎暨第8屆亞洲女兒獎頒獎典禮」，16名女兒獎得主中，就讀華盛頓高中的沈利倩獲勇氣冒險獎，從小與義肢為伍的她，臉上始終掛著甜美笑容，她說這條「美人腿」給予她無形的勇氣，帶著她前進、冒險，她也感謝勇敢的自己。

今年共44名女孩入圍特殊創作、數理科技、體能運動、社群經營、勇氣冒險5種女兒獎獎項，最後選出16名得主。勵馨基金會執行長王玥好說，培力女孩，就是在創造未來，女兒獎舉辦18年來，入圍的女孩們越來越有自信，除發展個人，也投身公益，女力崛起，未來不可限量。

獲得勇氣冒險獎的沈利倩，出生即罹患新生兒急性骨髓白血病，10個月大接受骨髓移植後併發症，右下肢截肢，自她有記憶以來，就學著與義肢為伍，隨著年年長高，每年須動修骨手術，每2年更換一次義肢。

樂觀的沈利倩說，她從不覺得自己不同，她挑戰攀樹運動、騎腳踏車、滑蛇板，不畏懼在別人面前露出右小腿的義肢，「我覺得很帥、很酷！」她稱自己擁有一條美人腿，而這條腿給了她無形的勇氣，帶她前進。

除獲今年的總統教育獎，喜愛寫作的她，也曾獲台中市文學獎首獎，她立志成為諮商師，成為他人生命中的暖陽。

就讀復興實驗高中的陳禹縉，則是數理科技獎得主。從小嶄露天賦的陳禹縉說，與她親近的阿姨在她小五時因肺癌過世，讓她興起研究癌症藥物的念頭，透過引薦，她在國高中時期就到中研院、台大的實驗室參與研究。她回憶，因生物、化學知識基礎不足，一開始讀不懂論文，所幸教授、學長姊帶著她一個字一個字讀，才漸入佳境。

陳禹縉說，家族長輩們曾說女生念文科就好，但她嚮往成為醫學科學家，獲得女兒獎，除代表她的科學成就獲認可，也讓她得以向長輩證明她的志向，未來不論有沒有成功，對科學的熱情都不會熄滅。