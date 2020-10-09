批健保節流措施 張鴻仁：不會撿芝麻明天就不用買燒餅

健保面臨破產，健保署近年習慣先談節流，再談調漲健保費用，但前衛生署副署長張鴻仁指出，解決一年跑幾百次醫院民眾及重複檢驗，僅能省下幾十億元，但光想解決醫療血汗問題就要上千億，「你不會因為把地上的芝麻撿起來，明天就不用買燒餅。」

前衛生署長楊志良日前曾說過，假使健保持續惡化，對年輕一代不公平，「假使我們這輩不能解決問題，我呼籲年輕一代拒絕繳保費」；張鴻仁也認為，如果自己現在是一名30歲醫師，當然不能接受低得離譜的診察費。「這是原則問題，我可以奉獻，但我專業價值不可被踐踏。 」

張鴻仁表示，因人口結構的改變，傳統以年輕人支撐老年人的時代已不復還， 不會因為節省幾十億元的支出，就解決健保財務問題，尤其健保25年來未曾處理醫師診察費、病房費、護理費及手術費過低問題，造成血汗醫院，甚至需要由家屬負擔照顧責任。

但張鴻仁直言，要解決目前健保制度下每個問題，財務耗費一千億為單位計算；台灣醫療保健支出佔GDP比率確實比相同人口結構的國家比率略低，但和其他國家每差一個百分點，台灣醫療保健支出就少該國兩千億元，「這是我們這一輩欠下一代的。」

張鴻仁認為，要是健保無法解決診察費問題，可交由自由市場機制，由醫師自由訂價收取差額負擔。針對提高部分負擔抑制醫療浪費說法，他說，自付醫療（OOP）是實施任何部分負擔最重要指標，「但健保開辦25年來，我們卻不知道OOP，只會成天喊著要部分負擔救健保。」