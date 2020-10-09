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腦齡大於實際年齡 失智症恐提前上門

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
國立陽明大學神經科學研究所教授林慶波。記者蘇健忠／攝影
國立陽明大學神經科學研究所教授林慶波。記者蘇健忠／攝影

當討論失智症時，許多人都會提到年紀愈大，罹患風險愈高，但高齡真的等於衰弱，認知功能表現就會變弱嗎？陽明大學神經科學研究所教授林慶波於「人工智慧與失智照護的未來」研討會中表示，從腦影像的研究來看，腦齡不一定等於身分證的年紀，但腦齡高於身分證年紀時，可能代表曾有腦傷，或是有罹患失智症的風險。

影響衰老的因素多元，包含基因、環境、教育程度、疾病、營養、運動等，林慶波表示，今天以腦部影響來討論腦齡與衰老的關係，從國外的文獻指出，人類從出生後，腦體積會持續在改變，青少年時期改變速度最快，廿歲腦體積開始穩定，五十歲後開始衰退，無論如何，年齡始終會在腦部留下不同的痕跡，包含受傷、思考、創傷等，都會影響腦部。

為了確定腦部與衰老之間的關係，榮陽實驗收案近2000名案例，發現有些案例的腦齡比實際年齡還低、但有些確實比實際年齡大，以他自己身分證年齡五十歲為例，但腦齡測出來是五十五歲；兩者相差五歲。

他表示，這樣的差距是有意義的，腦齡高於實際年齡會提高致死率，另外，依照國外的文獻顯示，腦齡高於實際年齡，在精神分裂症、阿茲海默症的患者中也有看得到，經證實若是要確定阿茲海默症，除了一般檢查以外，可以透過檢查腦齡來確認。

另外，研究團隊也發現，失智症患者在腦部退化的區域，與輕度認知障礙的位置不同，因此也可以釐清輕度認知障礙與失智的不同。

最後他秀出宏碁集團創辦人施振榮的腦齡比實際年齡年輕近九歲，施振榮笑說，自己曾經中風過，腦齡的部分主要是腦部灰質的檢驗，但腦部白質的表現是比實際年齡還要多七到八歲的，他笑稱還好自己腦細胞多，加上後續努力復健有把神經線路重新建立起來。

施振榮說，他太太總是稱他是「好奇寶寶」什麼都要問，每天都在動腦筋，他說，這樣的生活習慣想失智也不太容易。

林慶波也說，其實高齡不等於衰老，可以透過多運動、多閱讀、多動腦、注意營養、規律睡眠、參與社交、多微笑等方式，防堵腦齡高於實際年齡。

宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲博士（從左至右）、台灣大學臨床藥學研究所蕭斐元教授、台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒、中央研究院資訊科學研究所研究員何建明博士、花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、智榮基金會董事葉紫華、宏碁集團創辦人施振榮、交通大學副校長林奇宏、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中央研究院統計科學研究所所長陳君厚博士、陽明大學神經科學研究所林慶波教授、台北榮總高齡醫學中心醫師陳亮宇與聯合報健康事業部營運長洪淑惠出席「人工智慧和失智照護的未來論壇」開幕，分享人工智慧和失智照護的相關心得。記者蘇健忠／攝影
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失智症 身分證

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