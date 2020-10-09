腦齡大於實際年齡 失智症恐提前上門

當討論失智症時，許多人都會提到年紀愈大，罹患風險愈高，但高齡真的等於衰弱，認知功能表現就會變弱嗎？陽明大學神經科學研究所教授林慶波於「人工智慧與失智照護的未來」研討會中表示，從腦影像的研究來看，腦齡不一定等於身分證的年紀，但腦齡高於身分證年紀時，可能代表曾有腦傷，或是有罹患失智症的風險。

影響衰老的因素多元，包含基因、環境、教育程度、疾病、營養、運動等，林慶波表示，今天以腦部影響來討論腦齡與衰老的關係，從國外的文獻指出，人類從出生後，腦體積會持續在改變，青少年時期改變速度最快，廿歲腦體積開始穩定，五十歲後開始衰退，無論如何，年齡始終會在腦部留下不同的痕跡，包含受傷、思考、創傷等，都會影響腦部。

為了確定腦部與衰老之間的關係，榮陽實驗收案近2000名案例，發現有些案例的腦齡比實際年齡還低、但有些確實比實際年齡大，以他自己身分證年齡五十歲為例，但腦齡測出來是五十五歲；兩者相差五歲。

他表示，這樣的差距是有意義的，腦齡高於實際年齡會提高致死率，另外，依照國外的文獻顯示，腦齡高於實際年齡，在精神分裂症、阿茲海默症的患者中也有看得到，經證實若是要確定阿茲海默症，除了一般檢查以外，可以透過檢查腦齡來確認。

另外，研究團隊也發現，失智症患者在腦部退化的區域，與輕度認知障礙的位置不同，因此也可以釐清輕度認知障礙與失智的不同。

最後他秀出宏碁集團創辦人施振榮的腦齡比實際年齡年輕近九歲，施振榮笑說，自己曾經中風過，腦齡的部分主要是腦部灰質的檢驗，但腦部白質的表現是比實際年齡還要多七到八歲的，他笑稱還好自己腦細胞多，加上後續努力復健有把神經線路重新建立起來。

施振榮說，他太太總是稱他是「好奇寶寶」什麼都要問，每天都在動腦筋，他說，這樣的生活習慣想失智也不太容易。