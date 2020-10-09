明國慶日十路段超塞！ 北返趁上午出發南向下午再出門

今天是國慶連假第一天，交通部高公局預估交通量為115百萬車公里，是三天連假最大一天，不過截至目前已經比預期低了7百萬車公里。稍早高公局已下修本日交通量為110百萬車公里。高公局說，明天就是國慶日，將迎接出遊潮同時又有返工潮，建議民眾避開十大地雷路段，北返可趁上午，南下則利用下午以後時段。

交通部長林佳龍昨天說，嚴峻程度恐更甚中秋連假。不過疑因天氣不佳及國旅退潮，儘管車流量在中午過後有漸漸出來，交通量仍比去年國慶低。高公局說，詳細原因節後會做檢討。

高公局說，原預計國5中午解除高乘載後會開始塞，結果意外順暢，到下午1時路況都還正常，維持時速70公里左右，比去年國慶和今年中秋節還好走。有塞車的路段幾乎都是事故所引起而不是車多。

明天為國慶日，高公局預計交通量達106百萬車公里，十大地雷路段務必注意，包含國1北上圓山-大華系統、西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3北上關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰，以及國5北上宜蘭-坪林和國6西向舊正-霧峰系統，其中國5北上行車時間為平常的七倍。

高公局說，請民眾上路前注意路況及相關疏導措施。國5北上11時開始塞，預計塞到晚間11時，尤其以下午3時後北返車潮增多，建議利用上午時段北返。至於南下部分，國5預計上午6時出現車潮到下午2點，南下可利用下午後時段出發，以避開車潮。

根據高公局規畫，明天國5上午6時到中午12時將實施南下高乘載管制，北上則是下午3時到晚間9時實施高乘載管制。

明天台南舉辦國慶焰火，公路總局預估台86線可能有車多情況；另針對易壅塞路段，台2線福隆~瑞濱、萬里~大武崙、關渡~淡水、台14甲線清境農場、台21線日月潭等，公路總局規畫替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等，請用路人注意即時路況。