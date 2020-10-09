快訊

68歲普亭又當爸？美女體操選手傳為他生雙胞胎後人間蒸發

違規飛R22直升機駕駛遭起底 12年前就曾偷飛被罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假限定！北市華陰街商圈推桌遊、APP　限時搶優惠

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
歡喜熊購物季今開跑，開場邀請非洲鼓團表演。圖／北市商業處提供
歡喜熊購物季今開跑，開場邀請非洲鼓團表演。圖／北市商業處提供

國慶連假限時優惠！有「全台最大平面百貨」之稱的華陰街徒步區，首創商圈導覽桌遊，讓民眾邊玩邊認識華陰街的前世今生，另推出華陰街專屬APP「歡喜熊購購購」，共有23店家參與串聯，凡活動期間，到會員店家累積打卡滿10點即贈送防蚊液，各店家也配合購物季活動，推出多樣專屬優惠。

華陰街是不少觀光客、親子逛街的好選擇，台北市商業處副處長江美玲表示，近年來隨著消費市場改變，商圈求新求變，結合文創彩繪店家，吸引年輕消費者，今年更結合數位科技，推出華陰街APP，讓商圈店家與消費者關係更緊密。

台北市華陰街徒步區發展協會理事長李永進表示，除了提供全新購物服務，這回更推出商圈專屬桌遊「出走吧368 華陰大後站購購」，讓大家邊玩邊認識華陰街，更首創華陰街專屬的APP「歡喜熊購購購」，串聯商圈會員店家，民眾只要下載，並在國慶連假期間到配合店家掃QRcode碼打卡，累積滿10個店家，就能獲得精美小禮物。

李永進說，國慶假期倒數兩天，除了「華陰導覽桌遊趣」外，舞台區有精彩的魔術戲法與歌唱表演，周邊包括「菁英魔法學院」體驗攤位、「氣球達人」的氣球大放送、彩繪皮箱、「小熊媽媽」的親子DIY拚豆、「Ayoi 阿優依」的咖啡攤位、趣味九宮格與古箏表演等，現場更有會員店家花車特賣會與愛心義賣活動，多項優惠等民眾來挖掘。

假期倒數兩天，除了「華陰導覽桌遊趣」外，舞台周邊還有好玩攤位。圖／北市商業處提供
假期倒數兩天，除了「華陰導覽桌遊趣」外，舞台周邊還有好玩攤位。圖／北市商業處提供

國慶 桌遊

延伸閱讀

影／連假首日老街人潮湧現 逛街民眾多數未戴口罩

國慶連假首日 阿里山遊樂區遊客比秋節連假多

影／國慶連假首日 墾丁傳中年男遊客溺水憾事

國5連莊！中秋國慶連假首日「都沒塞」 飆至70沒問題

相關新聞

明國慶日十路段超塞！ 北返趁上午出發南向下午再出門

今天是國慶連假第一天，交通部高公局預估交通量為115百萬車公里，是三天連假最大一天，不過截至目前已經比預期低了7百萬車公...

國5連莊！中秋國慶連假首日「都沒塞」 飆至70沒問題

國慶連假第一天，原本交通單位預估國道5號南下恐壅塞近12小時，但昨天上午尖峰時段，南下車流順暢，僅在清晨5時許因事故，造...

影／合歡山爆車潮小風口停車亂象再起 又有車被擋

合歡山滑雪山莊停車場7月有缺乏公德心的山友，將車子停放在其他車輛後方就離開，讓其他山友車子被擋無法回家。國慶連假第一天，...

影／雙十連假首日台南下午車多 警籲明天看焰火小心塞車

雙十連假第一天，中山高台南永康、大灣、仁德等路段下午車流多，但沒有塞車，台一線等主要對外聯絡道路車流也大致順暢。警方表示...

失智症能預防？榮陽實驗邀施振榮打電動 腦血流可活化

失智症能不能及早偵測與預防？答案是可以的。台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，榮陽團隊發現「活動型衰弱」的社區長輩記性較...

院長講堂／看盡內科興衰半世紀 余忠仁扛起最科技醫院

台大醫院總院這個「百年老店」一共有六個分院，但這當中只有一個分院，從頭到尾由台大院方自行設計、籌建，那就是2019年底加...

連假限定！北市華陰街商圈推桌遊、APP　限時搶優惠

國慶連假限時優惠！有「全台最大平面百貨」之稱的華陰街徒步區，首創商圈導覽桌遊，讓民眾邊玩邊認識華陰街的前世今生，另推出華...

就醫行為可預測失智症？專家揭密12大風險因子

因全民健保，國人就醫行為被健保資料庫紀錄。從這些資料可預測失智症？台灣大學臨床藥學研究所教授蕭斐元表示，確實可篩出可能發...

國慶連假國飲國飯1次滿足！台灣手搖茶飲嘉年華登場

經濟部商業司雙十國慶連假拚經濟，推廣國際馳名「國飲」手搖茶飲、「國飯」滷肉飯，今天下午在台中市民廣場舉辦台灣手搖茶飲嘉年...

縮短藝術家居家檢疫天數 文化部：與指揮中心嚴格把關

俄羅斯鋼琴家特里福諾夫即將來台商演，日前遭爆居家檢疫期間未滿14天，引發各界議論。文化部今強調，參照「短期商務人士入境申...

秋蟹正肥 教大家怎麼聰明選健康吃

秋蟹正肥，令人食指大動，但很多人卻不會挑選，暴殄天物。彰化縣衛生局教民眾挑選螃蟹的祕訣，最重要的是新鮮，在烹調時，切記一...

零星「撞」況無礙！國道高雄段順暢、唯獨左營端紅爆

雙十國慶連假第一天，國道1號今天發生零星小「撞」況，車流一度回堵，幸好及時排除障礙；高公局下午國道1號路況顯示，高雄路段...

熱門新聞

淡水亂飛直升機主人找到了！ 民航局痛批惡劣將重懲

心理測驗／棉花糖選什麼顏色？看出你是不是會撒嬌的人

大學生每個月拿父母1萬2生活費算多嗎？ 網友留言激辯

國慶連假首日6大地雷 國道近中午出現紫爆路段

國慶連假天氣看這！北東偏涼有雨 周末恐有擾動發展

今彩539頭獎240萬十注中獎！台中、高雄得主最多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。