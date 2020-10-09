連假限定！北市華陰街商圈推桌遊、APP　限時搶優惠

國慶連假限時優惠！有「全台最大平面百貨」之稱的華陰街徒步區，首創商圈導覽桌遊，讓民眾邊玩邊認識華陰街的前世今生，另推出華陰街專屬APP「歡喜熊購購購」，共有23店家參與串聯，凡活動期間，到會員店家累積打卡滿10點即贈送防蚊液，各店家也配合購物季活動，推出多樣專屬優惠。

華陰街是不少觀光客、親子逛街的好選擇，台北市商業處副處長江美玲表示，近年來隨著消費市場改變，商圈求新求變，結合文創彩繪店家，吸引年輕消費者，今年更結合數位科技，推出華陰街APP，讓商圈店家與消費者關係更緊密。

台北市華陰街徒步區發展協會理事長李永進表示，除了提供全新購物服務，這回更推出商圈專屬桌遊「出走吧368 華陰大後站購購」，讓大家邊玩邊認識華陰街，更首創華陰街專屬的APP「歡喜熊購購購」，串聯商圈會員店家，民眾只要下載，並在國慶連假期間到配合店家掃QRcode碼打卡，累積滿10個店家，就能獲得精美小禮物。