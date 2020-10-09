就醫行為可預測失智症？專家揭密12大風險因子

因全民健保，國人就醫行為被健保資料庫紀錄。從這些資料可預測失智症？台灣大學臨床藥學研究所教授蕭斐元表示，確實可篩出可能發生失智症的軌跡，但因致病路徑複雜、不只有一條，仍應控制失智的十二大風險因子，預防失智症。

蕭斐元於「人工智慧與失智照護的未來」研討會中，以自身的藥物流行病學專業探討「就診行為軌跡預測失智症的健保大數據分析」。

蕭斐元說，台灣全民健保資料庫非常珍貴，除了擁有全民就醫檢查和用藥紀錄，資料收集長達25年，是相當適合導入人工智慧（AI），並進行大數據分析的巨量資料庫。

她舉例，研究團隊曾從一百萬人的健保資料檔案之中，分析發現全台民眾每年平均門診次數為12.2次，65歲長者則為每年26.7次。也因為長者看診次數多、診斷也多，團隊進一步從疾病診斷中，試著找導致長者的衰弱指數指標。

但是，健保疾病編碼有上千個，該怎麼找出特異性？研究團隊利用兩種方法，一是請專家找「有意義的疾病」，另一是透過AI進行挑選。

蕭斐元說，有趣的是，不管是專家挑的或電腦選的疾病種類，大約落在32個至38個，種類差異不大。最後，團隊再從這些民眾資料共8.6萬筆，歸納衰弱的風險分數，嚴重衰弱者未來可能出現高死亡率和高住院率。

蕭斐元說，這個例子可以顯示，AI機器學習的鑑別率相當好且有意義，而且就醫行為確實也可幫助預測臨床的疾病可能結果。

但蕭斐元強調，預測出來的軌跡不會只有一條。以研究團隊預測糖尿病為出發點，進而引發失智症的預測軌跡，電腦統計跑出來的軌跡就多達243條，「真的每一條都有意義嗎？」仍需要篩選再篩選，去除雜訊。

甚至，篩選工作不可以再靠AI，而是要靠「工人智慧」，由研究員透過臨床經驗思考後再篩選。例如糖尿病患同時併有高血壓、感染與中風，就是誘發失智症的高風險因子。