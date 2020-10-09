影／澎湖發現2保育海龜1死1傷 搶救中

澎湖縣湖西鄉今天發現2隻瀕臨絕種的保育類海龜擱淺龍門沙灘，海巡署第七岸巡隊據報趕去沙灘，發現1隻玳瑁已經死亡，另隻綠蠵龜受傷嚴重，奄奄一息。岸巡隊立即聯繫澎湖縣政府農漁局，火速將受傷的綠蠵龜送往澎湖海洋生物研究中心搶救中。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊統計，今年共發現活體海龜5件、死亡海龜7件。據了解，今天上午10點多，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊龍門安檢所接獲民眾報案，表示有2隻海龜擱淺，海巡人員立即趕赴龍門沙攤，並通報澎湖縣農漁局生態保育科到場協助處理。

海巡與農漁局人員趕抵，發現民眾所指的2隻海龜，包括1隻已經死亡的玳瑁，背甲長44公分、寬27公分，死亡多日，身體已嚴重腐敗，便就地掩埋；另隻是綠蠵龜，背甲長52公分、寬43公分，也受傷不輕，活動力差，已無法自行移動，背甲也長滿海草，農漁局人員趕緊送往海洋生物研究中心，試著救活這隻綠蠵龜。