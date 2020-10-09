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縮短藝術家居家檢疫天數 文化部：與指揮中心嚴格把關

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導

俄羅斯鋼琴家特里福諾夫即將來台商演，日前遭爆居家檢疫期間未滿14天，引發各界議論。文化部今強調，參照「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範」及相關規定，針對藝文團體申請縮短居家檢疫案件，除要求申請單位應訂定完備的在台行程及防疫計畫，文化部及指揮中心更堅持「嚴格審查、嚴格把關、啟動嚴密防疫督導機制」等原則，盼在最嚴密的防疫前提下，進行相關國際文化藝術展演活動。

文化部說明，目前共有6案提出申請專案審查，包括鋼琴家特里福諾夫音樂會、馬友友音樂會、維也納愛樂管弦樂團音樂會、波伽利演唱會，以及已撤案的中華民國畫廊協會與衛武營國家藝術文化中心申請案。其中鋼琴家特里福諾夫音樂會僅涉及藝術家1人來台，馬友友音樂會則含音樂家馬友友及4位巡演工作人員、音樂家凱瑟琳·史托特等共6人，此2案皆已提送完整在台行程表、完善防疫計畫書，經文化部初審後，提送指揮中心進行專案審查獲核准。

文化部指出，指揮中心裁示同意特里福諾夫音樂會縮短居家檢疫天數為10天，其入境時已依規定出示「3個日曆天內之英文版核酸檢驗陰性報告」，經查驗核准後入境，並以防疫專車前往防疫旅館，現正進行居家檢疫。特里福諾夫抵台後第10天，將進行第一次採檢，採檢取得陰性報告後隔天才能移動，第13天再進行第二次採檢，第14天後為一般自主健康管理。文化部除請申請單位應確實依規劃行程、防疫計畫執行外，亦啟動防疫督導機制，包括每天2次回報健康情況、親自查核場地動線，並請表演場館、所在縣市衛生局協助相對應配套措施。

關於馬友友音樂會申請案，文化部說，因馬友友是搭乘私人專機來台，經指揮中心同意，縮短其及同行4位工作人員居家檢疫天數為7天，合作音樂家史托特搭商務艙且加買前方及側邊座位，同意縮短居家檢疫天數為9天。相關防疫計畫、督導機制及配套措施等亦將嚴密執行。

此外，維也納愛樂管弦樂團音樂會申請案，指揮中心已於9月22日退件，文化部參採指揮中心意見，考量該團人數眾多，國內移動路徑難以追蹤及監管，相關防疫機制未臻完備，予以駁回；而波伽利演唱會案則因行程尚未定案，亦將先行退回申請。

文化部強調，經疫情指揮中心核准的案件，皆經嚴格審查，且皆需符合指揮中心各項規範，文化部亦將嚴格執行防疫督導機制。「讓國人在安全的環境下，自在享受藝文活動」，是文化部持續堅守的政策，文化部絕對不可能為特定對象放寬標準。

文化部 音樂會 居家檢疫

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