零星「撞」況無礙！國道高雄段順暢、唯獨左營端紅爆

雙十國慶連假第一天，國道1號今天發生零星小「撞」況，車流一度回堵，幸好及時排除障礙；高公局下午國道1號路況顯示，高雄路段幾乎一片「綠油油」，行車時速超過90公里，僅有國道10號左營端明顯車多壅塞，尤其西向車速「紅爆」、不到40公里。

警方表示，台88線快速道路銜接國道1號匝道處，今天上午接連發生轎車失控翻車、聯結車追撞轎車零星交通事故，造成五甲等路段車潮受阻，幸好事故及時排除，車流很快恢復暢通，國道1號南、北雙向下午路況幾乎「常綠」順暢，偶有車多，但不影響整體交通。

但國道10號連接左營高鐵站，東、西雙向明顯車流量大，尤其西向路段，今天下午陸續亮「紅燈」警示，行車時速一度僅31公里，警方研判，應是匝道口車多，導致車流行進緩慢，呼籲駕駛耐心行車。