國5連莊！中秋國慶連假首日「都沒塞」 飆至70沒問題

國慶連假第一天，原本交通單位預估國道5號南下恐壅塞近12小時，但昨天上午尖峰時段，南下車流順暢，僅在清晨5時許因事故，造成回堵約1個多小時，7點半過後全線都可維持50公里以上時速，甚至可飆至70公里以上，路網圖幾乎都顯示「黃綠色」，未見「紫爆」，這也是國5繼中秋連假以後，再次連假首日南下「不塞車」。

昨天國5南下仍比照中秋連假疏導措施，上午6時至12點，石碇、坪林匝道封閉，並實施南下高乘載管制；另，根據高公局統計，昨中午前的高峰時間，國5南下僅湧入1.9萬輛車次，較中秋首日的2.7萬輛次大幅減少，流量少，車況順暢許多，全天路網圖都以順暢的黃綠色顯示。