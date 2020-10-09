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「人型機器人」不恐怖 Telenoid能安撫失智者情緒

聯合報 / 記者鄧桂芬／台北即時報導
台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇。 記者蘇健忠／攝影
台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇。 記者蘇健忠／攝影

科技進步，機器人已經進入我們的生活，失智照顧場域也是。過去有可愛的海豹型Paro，也有面板機器人Zenbo等，最近更出現類人型機器人Telenoid，高50公分、重3.5公斤，由軟矽膠材質製成，尺寸如同孩子。

台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，Telenoid不只是設定程式的機器人，操控Telenoid的照服員或家屬可於後台與失智個案互動，更有感情。也因為比較「人」型化，能讓失智者更願意傾訴想法，減緩精神情緒的發生。

陳亮宇於「人工智慧與失智照護的未來」研討會中，說明導入類人型機器人對於失智個案的影響。

他說，機器人的發明主因是要代替勞力，例如有機械手臂可替人類倒咖啡等。隨著科技進步，機器人的應用已經從日常生活上轉移至病患照顧，例如過去發明電子狗Aibo和電子貓iCat，利用可愛的外貌陪伴較不願親近人的自閉童。

很快地，機器人也開始被運用於陪伴老人家。最有名的是海豹機器人Paro，外型可愛且能發出真實的海豹叫聲，也被證實可有效安撫失智個案的孤獨感及沮喪心情，讓他們感到安定，獲得歐美國家食藥局批准做為失智者的陪伴治療。

但陳亮宇說，雖然Paro很可愛，但失智者只會拍拍它、抱抱它，不一定會開口與一隻「海豹」說話。想要讓失智者與機器人有一定程度的溝通，可能還是需要「人」型化。

雖然市面上早就有類似的人型機器人設計，但多數都只用「面板」與人互動，且執行動作都是事先預設好的。陳亮宇說，這樣的設計少了即時互動性，甚至無法給老人家適當的回應。此外，「有一些人也覺得機器人除非長得像俊男美女，否則長得像人很可怕。」

因此，Telenoid的出現提供了人機介面，也就是照顧者能在遠處的操控端與長輩對話，甚至還能點頭、歪頭與擁抱。不只可以提高長輩的互動率，也因為Telenoid設計比較小巧，讓長輩不會感到有威脅性。

陳亮宇說，Telenoid的優點就是能讓不熟悉照顧失智者的照顧者，有一個接近失智者的好方法。如果不熟悉失智者，可能被失智者出現的精神行為症狀嚇到，例如亢奮、攻擊、或辱罵等導致心靈創傷。Telenoid是最佳的中間媒介，也因為突破空間限制，甚至是可以預防疫情散播的遠距照護工具。

陳亮宇表示，丹麥曾運用Telenoid陪伴健康老人及功能退化的長輩，無論是誰看到Telenoid就會過去聊聊天、抱一抱，願意肢體接觸，主動發話率也相當高。

因此，北榮遊詣居日間照顧中心於2018年11月也引進Telenoid，觀察失智長輩和Telenoid的互動狀況，包括對話率、眼神專注率、恐慌、或精神行為症狀等。觀察發現，Telenoid有效降低失智長輩的精神行為症狀，甚至有奶奶的情緒變更佳。

陳亮宇說，雖然Telenoid帶來不錯的幫助、互動、與陪伴，但目前仍是以「語音」溝通為途徑，對聽力退化或語言退化的長者而言，其實是溝通的障礙。期盼未來可研發更厲害且更普及化的機器人，能透過手勢和表情反應，抓住更多長輩的心。

北榮遊詣居日間照顧中心於2018年11月也引進Telenoid，觀察失智長輩和Telenoid的互動狀況。　記者鄧桂芬／翻攝
北榮遊詣居日間照顧中心於2018年11月也引進Telenoid，觀察失智長輩和Telenoid的互動狀況。　記者鄧桂芬／翻攝

失智 自閉

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