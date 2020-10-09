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失智確診時間平均三至六月 台灣失智照護最大窘境

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
在全球30個城市「失智症創新準備度指數」評比排名中，台北市排名第十五。 圖／取自「失智症創新準備度指數」評比排名報告
在全球30個城市「失智症創新準備度指數」評比排名中，台北市排名第十五。 圖／取自「失智症創新準備度指數」評比排名報告

在全球30個城市「失智症創新準備度指數」評比排名中，台北市排名第十五，評審認為，未能讓病友提早確診則是最大缺失，對此，臨床醫師表示，在大型醫院排等MRI（磁振造影）約需一至三個月，加上評估人力不足，平均確診時間長達三至六個月，確實有待改進。

對於台北市這次評比表現，台灣失智症協會秘書長湯麗玉覺得有些可惜，她認為，應該可以再更好一點，如果事前能夠補強英文資料，讓評審更能了解台灣在設置失智共照中心所做的努力，相信名次可以躍居至第十。

亞東一般神經科主任甄瑞興表示，目前全國有九十多個失智共照中心，四五百個失智關懷據點，從數字看起來，確實成績傲人，但不少據點負責人並無醫學背景，在訓練課程上仍不夠專業，等於是跟政府拿了錢，但不見得會做，或是做得好。

這次評審點出台灣失智照護及醫療的缺失，那就是提早確診的比率偏低。對此，台灣臨床失智症學會理事、桃園長庚醫院失智中心主任徐文俊無奈地說，「確實如此」。

徐文俊表示，受限於高階影像檢查額度以及心理師人力不足，一名疑似失智個案平均需經過三至六個月時間才能確診，「光是排隊等待CT（電腦斷層）、MRI（磁振造影）就必須等上一陣子。」

徐文俊說，CT、MRI為確診失智症的篩檢儀器，但費用昂貴，健保署雖未明說，但許多醫院擔心遭核刪，採取總量管制，相較於癌友、腦部急重症患者，確診失智症似乎比較沒有那麼急迫，因此，許多疑似失智個案必須等待一至三個月，才能接受高階影像檢查。

此外，在失智確診上，還須由心理師完成心智評估，每次至少一個小時，一天頂多只能協助五六個患者，但心理師評估對象眾多，除了疑似失智，還包括想申請長照2.0、聘用外勞、殘障手冊、勞保失能給付等民眾，往往一等就是一個多月。

據統計，全台每年約新增一萬七千名失智患者，湯麗玉表示，政府應該投入更多資源在醫療及失智共照中心，目前心理師及個管師人力不足，而大部分失智共照中心撐得很辛苦，亟需協助。

徐文俊呼籲，政府應該正視我國失智確診時間偏久等問題，盡快補足醫療人力，讓疑似個案能夠盡快接受高階影像檢查，希望能夠在一個月內就能確診，這時間較為合理。

如何讓失智患者提早確診，甄瑞興認為，家屬扮演著重要角色，雖然近年來，相關單位積極宣導失智常識，但許多民眾警覺性仍然不夠，常認為老年人記憶力變差，就是正常腦部退化，以致延誤就醫。

在全球30個城市「失智症創新準備度指數」評比排名中，台北市排名第十五。圖／取自「失智症創新準備度指數」評比排名報告
在全球30個城市「失智症創新準備度指數」評比排名中，台北市排名第十五。圖／取自「失智症創新準備度指數」評比排名報告

失智症 患者 北市

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