影／合歡山爆車潮小風口停車亂象再起 又有車被擋

合歡山滑雪山莊停車場7月有缺乏公德心的山友，將車子停放在其他車輛後方就離開，讓其他山友車子被擋無法回家。國慶連假第一天，高山停車亂象再現，海拔近3000公尺的台14甲線合歡山小風口路段，今有車主發現車子受阻報警求助。警方呼籲登山客上山時盡量共乘，停車時相互禮讓，勿擋住其它車輛。

警方指出，雙十連假是今年最後一個連假，昨晚開始就有不少車輛來到合歡山松雪樓一帶，等著休息一晚再攻百岳。當地有兩處停車場，松雪樓前大廣場是要攻合歡東峰、小奇萊、合歡尖山、石門山等4座「親民級」百岳的據點，也是花蓮合歡、南投翠峰兩個派出所員警的執勤重點。

此外，松雪樓東側相距約6公里的台14甲線37公里處小風口路段，鄰近合歡北峰、西峰兩條登山步道，小風口管理站下方有一處直升機臨時停機坪，約可停放300輛車，但沒有畫線，停車較雜亂無章。

警方表示，北峰登山時間約需3小時，西峰約9小時，讓小風口路段這處停車場流動率很低，晚來車輛找不到車位，見縫就停，或者乾脆將車停在進出停車場的坡道上，且是雙邊停車，僅留出約2.3公尺寬，勉強可供一輛車通過，有些車主受阻，向警方求助，警方就得從松雪樓趕往，來回12公里處理，忙得人仰馬翻。

今年7月下旬，在合歡山滑雪山莊也曾發生3輛汽車因無處可停，沒公德心的車主將車子停在其他車輛後方就離開。被擋車主山友下山後，發現回不了家，氣得貼上臉書痛批並報警求助，但依道路交通管理處罰條例，只能開罰600到1200元。

花蓮縣新城警分局長林明鋒呼籲到小風口停車的登山客盡量共乘，且不要在出入通道的雙邊停車，若要倒車駛離時，也要請人在車後指揮，以免不小心擦撞其他車輛，互相禮讓並遵守交通規則。