分析阿茲海默症風險 AI準確度贏過傳統計分

阿茲海默症患者快速增加，預計2050年阿茲海默症的患者會比現在增加2.5倍，陽明大學生科系暨基因體所教授林照雄今於「人工智慧與失智照護的未來」研討會表示，科學家都希望可以找出阿茲海默症的致病原因，與及早治療的診斷指標，透過傳統分析方式比照AI協助，結果AI協助找出的指標準確度高於傳統分析。

林照雄表示，阿茲海默症患者被確診前，多經歷沒有症狀、輕度認知障礙（MCI）、中度認知障礙等階段，如何在病發前得知人體變化，許多研究都是透過「人體代謝物」來去瞭解認知功能的改變。

林照雄與北榮神經醫學中心一般神經科主治醫師王培寧合作，想釐清輕度認知障礙，進展到阿茲海默症，速度多快、腦部的變化等，蒐集兩百多名輕度認知障礙的患者做一分析，發現有一群人二年內從輕度認知障礙，變成阿茲海默症、另一群人則是四年都可以維持在輕度認知障礙。

團隊透過分析代謝物的分子，最後發現有195種代謝物，是在這兩群人體內會有劇烈變化的代謝物。使用三種機器學習模式，再經由AI做一判斷，發現準確度可以達到八成，不過若是使用統計的方式做一分析，效果僅有七成，即使再加入其他的研究已證實的代謝物，準確度也只增加到七成二。

林照雄表示，目前雖然僅有代謝物作為分析的對象，未來不排除可以增加蛋白質等納入分析，盼未來有機會可以幫助國人提早發現，甚至是治療阿茲海默症。