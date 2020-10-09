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分析阿茲海默症風險 AI準確度贏過傳統計分

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲博士（從左至右）、台灣大學臨床藥學研究所蕭斐元教授、台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒、中央研究院資訊科學研究所研究員何建明博士、花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、智榮基金會董事葉紫華、宏碁集團創辦人施振榮、交通大學副校長林奇宏、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中央研究院統計科學研究所所長陳君厚博士、陽明大學神經科學研究所林慶波教授、台北榮總高齡醫學中心醫師陳亮宇與聯合報健康事業部營運長洪淑惠出席「人工智慧和失智照護的未來論壇」開幕，分享人工智慧和失智照護的相關心得。記者蘇健忠／攝影
宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲博士（從左至右）、台灣大學臨床藥學研究所蕭斐元教授、台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒、中央研究院資訊科學研究所研究員何建明博士、花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、智榮基金會董事葉紫華、宏碁集團創辦人施振榮、交通大學副校長林奇宏、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中央研究院統計科學研究所所長陳君厚博士、陽明大學神經科學研究所林慶波教授、台北榮總高齡醫學中心醫師陳亮宇與聯合報健康事業部營運長洪淑惠出席「人工智慧和失智照護的未來論壇」開幕，分享人工智慧和失智照護的相關心得。記者蘇健忠／攝影

阿茲海默症患者快速增加，預計2050年阿茲海默症的患者會比現在增加2.5倍，陽明大學生科系暨基因體所教授林照雄今於「人工智慧與失智照護的未來」研討會表示，科學家都希望可以找出阿茲海默症的致病原因，與及早治療的診斷指標，透過傳統分析方式比照AI協助，結果AI協助找出的指標準確度高於傳統分析。

林照雄表示，阿茲海默症患者被確診前，多經歷沒有症狀、輕度認知障礙（MCI）、中度認知障礙等階段，如何在病發前得知人體變化，許多研究都是透過「人體代謝物」來去瞭解認知功能的改變。

林照雄與北榮神經醫學中心一般神經科主治醫師王培寧合作，想釐清輕度認知障礙，進展到阿茲海默症，速度多快、腦部的變化等，蒐集兩百多名輕度認知障礙的患者做一分析，發現有一群人二年內從輕度認知障礙，變成阿茲海默症、另一群人則是四年都可以維持在輕度認知障礙。

團隊透過分析代謝物的分子，最後發現有195種代謝物，是在這兩群人體內會有劇烈變化的代謝物。使用三種機器學習模式，再經由AI做一判斷，發現準確度可以達到八成，不過若是使用統計的方式做一分析，效果僅有七成，即使再加入其他的研究已證實的代謝物，準確度也只增加到七成二。

林照雄表示，目前雖然僅有代謝物作為分析的對象，未來不排除可以增加蛋白質等納入分析，盼未來有機會可以幫助國人提早發現，甚至是治療阿茲海默症。

阿茲海默症 患者 AI

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