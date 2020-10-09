快訊

鼻頭角拍照突遭2樓高瘋狗浪捲走 69歲女遊客宣告不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失智症能預防？榮陽實驗邀施振榮打電動 腦血流可活化

聯合報 / 記者鄧桂芬／台北即時報導
台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭。 記者蘇健忠/攝影
台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭。 記者蘇健忠/攝影

失智症能不能及早偵測與預防？答案是可以的。台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，榮陽團隊發現「活動型衰弱」的社區長輩記性較差，杏仁核、海馬迴、和小腦提早衰退，但若能接受多元複雜的認知訓練，對腦循環有正向影響。

陳亮恭舉例，榮陽團隊曾邀75歲的宏碁集團榮譽董事長施振榮打電動，遊戲內容為從迷宮中找8項物品。雖然只是一次性的遊戲，但從施董事長的腦影像中可證實，打遊戲可讓大腦海馬迴和小腦的血流量增加，是對大腦的有效訓練。

陳亮恭於「人工智慧與失智照護的未來」研討會中探討「大數據精準健康與人臉辨識應用於失智防治」主題。他提及，目前失智症的挑戰全球共識有四大方向，一是早期診斷，二是有效預防，三是精準治療，四則是優質照顧。

陳亮恭說，很多人認為失智症沒有好的根治藥物，治療消極。但好消息是，已開發國家的失智症發生人數被發現減少20%，原因可能是居民有好的慢性病管理與衛生教育，讓失智症能被預防，或是失智的發生時間能夠延後。

以芬蘭的大規模研究最為有名，芬蘭研究團隊積極派計程車接送長輩去運動，每周五天、連續兩年，發現失智症的發生能有效被預防。陳亮恭說，這研究結果值得積極執行，只要延後五年再發生失智症，全球失智人口就能減少一半。

因此，以陳亮恭為首的榮陽團隊也積極代表台灣參與失智症相關的實證研究。陳亮恭說，他們希望能運用科學資料分析，可以「夠早」地從老化路徑中發現失智或失能風險，再透過不同的策略進一步預防，「也算精準醫療的一種。」

於是，榮陽團隊蒐集宜蘭社區長輩共2千人的生理數據資料，再透過五項衰弱指標進行分析與分類。他們發現，「活動型衰弱」的長輩以動作緩慢無力為主，而相似的特點為年紀大、骨質差、肌肉差、慢性病多、記憶也差。

另一組「非活動型衰弱」的長輩則常見為倦怠消瘦，相似特點包括年紀輕、情緒憂鬱、營養差、三高。而兩組長輩相較之下，「活動型衰弱」的長輩失智率高、失能率高、未來的全死亡風險也比較高。他們約占社區長輩的一成左右。

「這是非常有意義的數字，所以我們不只是要早期偵測，還要積極介入與改善。」陳亮恭說，刺激認知的重要一環是訓練，特別是視覺感官訓練。「因為一般失智症初期是先發現視覺改變，後面才是記憶改變。」

而且，榮陽團隊也比對社區長輩的腦影像，非現會及早衰退的大腦三大部位為：杏仁核、海馬迴、小腦，而且是三部位同時衰退。

陳亮恭說，過去不少研究證實，運動能促使肌肉反覆收縮，分泌對腦部的正向物質，減緩腦細胞凋亡。就有國外研究發現，打3D遊戲的人比打2遊戲的人，其小腦和海馬迴的體積增加，因為3D遊戲會刺激視覺空間且指令更複雜。

於是，榮陽團隊也想試試，甚至邀請施振榮來打遊戲。陳亮恭說，他們發現施董事長玩遊戲的時候，從腦影像中可看出小腦和海馬迴的血流確實增加，「成績還玩得比博士生好呢！」可見運動以外，具視覺刺激的訓練有助預防失智症。

那麼，當不幸落入失智症，照顧上可以如何更優質？陳亮恭以北榮的遊詣居日間照顧中心為例，設有人臉辨識系統，從年紀、性別、表情來預測失智症個案的衰退狀況，以了解失智症照護的介入方式可以如何改善。

例如板橋榮民之家就在空間內部打造火車站，不只是將空間裝點得像火車站，還特地做一個車廂，從台鐵工廠搬來許多道具與零件，同時搭配影像科技，讓長輩覺得自己真的正在搭火車回家。陳亮恭說，此舉不只減緩長輩的黃昏精神症狀，用藥也愈來愈少，「可見科技的適時搭配，有助翻轉未來的失智照顧。」

榮陽團隊曾邀75歲的宏碁集團榮譽董事長施振榮（如圖）打電動，遊戲內容為從迷宮中找8項物品。從施董事長的腦影像中可證實，打遊戲可讓大腦海馬迴和小腦的血流量增加，是對大腦的有效訓練。　圖／鄧桂芬翻攝
榮陽團隊曾邀75歲的宏碁集團榮譽董事長施振榮（如圖）打電動，遊戲內容為從迷宮中找8項物品。從施董事長的腦影像中可證實，打遊戲可讓大腦海馬迴和小腦的血流量增加，是對大腦的有效訓練。　圖／鄧桂芬翻攝

失智症 陳亮恭

延伸閱讀

糖尿病不是糖尿病？陳亮恭從科學角度講故事給你聽

AI與失智照護未來有哪一些新可能？11專家扮柯南揭密

施振榮、陳亮恭出席「人工智慧和失智照護的未來論壇」

失智症別來！簡單4步驟「手指操」預防失智又活化大腦

相關新聞

影／合歡山爆車潮小風口停車亂象再起 又有車被擋

合歡山滑雪山莊停車場7月有缺乏公德心的山友，將車子停放在其他車輛後方就離開，讓其他山友車子被擋無法回家。國慶連假第一天，...

失智症能預防？榮陽實驗邀施振榮打電動 腦血流可活化

失智症能不能及早偵測與預防？答案是可以的。台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，榮陽團隊發現「活動型衰弱」的社區長輩記性較...

院長講堂／看盡內科興衰半世紀 余忠仁扛起最科技醫院

台大醫院總院這個「百年老店」一共有六個分院，但這當中只有一個分院，從頭到尾由台大院方自行設計、籌建，那就是2019年底加...

失智確診時間平均三至六月 台灣失智照護最大窘境

在全球30個城市「失智症創新準備度指數」評比排名中，台北市排名第十五，評審認為，未能讓病友提早確診則是最大缺失，對此，臨...

分析阿茲海默症風險 AI準確度贏過傳統計分

阿茲海默症患者快速增加，預計2050年阿茲海默症的患者會比現在增加2.5倍，陽明大學生科系暨基因體所教授林照雄今於「人工...

素人書法家「一字萬金」 李明賢攜高年級學生聯展義賣

「一字值萬金」73歲素人書法家李明賢，熱衷書法超過一甲子，今天他和雲林虎尾驛「高年級門生」舉辦書法聯展，開展之時宣布捐出...

院長講堂／余忠仁每周重訓一次 練就好腿力

身高近180公分，在白袍族群中，台大生醫分院院長余忠仁「漢草」不錯，高大壯碩，外表看來想是運動高手，但他卻說，「從小就不...

延緩衰弱 李威儒：每天至少7500步、固定時間睡眠

穿戴裝置也能預防衰弱老化！台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒今於「人工智慧與失智照護的未來」研討會中，提到他與團隊蒐集...

只漲健保費率不改革 學者：2至3年勢必再漲幅度恐更大

衛福部長陳時中10月3日再表態調漲決心，認為現在是吃老本，籲沒投資就沒健康，但有學者今認為，以現行機制，即使今年費率調整...

國慶連假車流多 交長指示分流措施及緊急應變

度過中秋四天連假後，今（9）日開始又是三天國慶假期，關心連假高速公路交通狀況，交通部長林佳龍在高速公路局趙興華局長陪同下...

蘇貞昌喊省水 網友戲稱：有省洗頭水

全台近日水情拉警報，10月14日起也桃園、新竹、苗栗及台中供水區也將轉為「黃燈」實施減壓供水，行政院長蘇貞昌也連兩日透過...

影／連假首日湧車流 國一彰化段南下時速約41公里

國慶連假首日，上午國道一號南下彰化段到西螺車多，平均時速約41公里到64公里，過了員林交流道，時速提高到72公里，高公局...

熱門新聞

淡水亂飛直升機主人找到了！ 民航局痛批惡劣將重懲

心理測驗／棉花糖選什麼顏色？看出你是不是會撒嬌的人

大學生每個月拿父母1萬2生活費算多嗎？ 網友留言激辯

為什麼上班族們瘋迷「跑馬拉松」？正妹小律師揭密原因

不斷更新／國慶連假首日6大地雷 國道近中午出現紫爆路段

她遭ATM「吞卡」苦等沒人救 網歪樓獻計「說噴錢」銀行秒救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。